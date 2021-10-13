Фанаты сборной Венгрии стали насмехаться над вставшими на колено английскими футболистами. Вмешалась полиция, началась драка

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия — Венгрия произошло столкновение венгерских фанатов с полицейскими и стюардами. Полиция применяла дубинки, чтобы подавить беспорядки.