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Фанаты сборной Венгрии стали насмехаться над вставшими на колено английскими футболистами. Вмешалась полиция, началась драка

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия — Венгрия произошло столкновение венгерских фанатов с полицейскими и стюардами. Полиция применяла дубинки, чтобы подавить беспорядки.


Отмечается, пишет Прессбол, что конфликт произошел после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов, сообщает Associated Press.
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