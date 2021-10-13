- Можно ли уже сказать, что Шкурин адаптировался в "Динамо"?

- С точки зрения комфорта, быта, коллектива, ментальности партнеров ему было легче адаптироваться в Киеве, чем в Москве. Что касается футбола, то он полностью адаптируется тогда, когда он будет играть стабильно.





- Насколько Шкурин удовлетворен тем игровым временем, которое есть у него в "Динамо"?

- У Ильи непростой характер, но для форварда это нормально. Я скажу, что 99% футболистов из Беларуси не могут заиграть в других чемпионатах лишь потому, что их устраивает та ситуация, в которой они оказываются. Они не борются за свое место. Считают, что если заключили контракт, то уже всего достигли. Ну, не играю, и ладно.





Я считаю, хорошо, что парень переживает, что не играет. Хуже было бы обратное. Клуб тоже тратит деньги. Его не брали только потому, чтобы закрыть какую-то дырку.





- Все-таки почему Илья Шкурин покинул ЦСКА?

- От любого нападающего ждут, что он выйдет и будет забивать голы. Но он как минимум не выпадал в ЦСКА в тех матчах, где не забивал. Учитывая, что он молодой легионер. Но клуб принял решение, что ему нужно уходить в аренду, мягко говоря.





Несколько вариантов предложили в ЦСКА – эти варианты не устроили Илью. Мы подробно рассматривали вариант с переездом в Польшу. Он всех устраивал, но в последний момент, буквально за два дня до принятия окончательного решения, позвонили из "Динамо" и предложили Илье попробовать свои силы в Киеве.





Изначально Илья не встретил с восторгом предложение "Динамо". Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас белорусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.





На тот момент руководство "Динамо" пообщалось со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс. Илья очень критично к себе относится. У меня не было сомнений, что придется столкнуться с проблемами в игровом плане и адаптации. Но мне кажется, что если сойдутся все звезды, если все наберутся терпения, то успех непременно придет.





- Украинский журналист Игорь Цыганык сказал, что власти Беларуси требовали депортировать Шкурина из России. Правда ли это?

- Нет, этого не было. Была история двухгодичной давности, когда у него начались проблемы с молодежной сборной. В клуб пришел вызов в молодежную сборную Беларуси, но Илья отказался ехать. Он узнал, что находится в расширенном списке национальной сборной, и тоже отказался играть за нее. Никаких движений со стороны органов не было.





Он призывник, а в Беларуси по указу президента все футболисты молодежной и национальной сборной освобождены от службы в армии. Поэтому после отказа играть за сборную его вычеркнули из этого списка.





Затем в ЦСКА приходили повестки для Шкурина со смешными формулировками и угрозами в адрес руководителей армейского клуба в рамках законодательства. Но законодательство Беларуси никак не распространяется на другие страны. Коротко говоря, белорусские военные службы пытались сделать так, чтобы Илья пришел по повестке в военкомат своего родного города.





- Отношение Ильи Шкурина к происходящему в Беларуси как-то связано с его уходом из ЦСКА?

- Конечно, с учетом последних событий в стране и отношений между Беларусью и Россией. Безусловно, у человека есть опасения по этому поводу. Тут нечего скрывать, был такой момент. Было опасение, что если белорусские власти захотят чем-то насолить футболисту, то они этого добьются. Проблемы могут быть.





- То есть, можно сказать, что это главная причина ухода Шкурина из ЦСКА?

- Нет, у нас были предложения от российских клубов, которые мгновенно могли решить эту проблему. Мы это знали, и потенциальные клубы Ильи в РПЛ эта проблема не пугала.





Но когда принимали решение по ЦСКА, Илья говорил, что не хочет играть в России. Такой разговор был. ЦСКА отличается разумной трансферной политикой, подходом к футболу. К тому же, там был белорусский тренер. Но в один момент он сказал: "Я хочу ехать туда, где буду играть. Но в России играть не хочу". И тогда мы потратили много времени, чтобы принять решение уйти из ЦСКА.





Это было обоюдное решение, потому что пришел новый тренер после Гончаренко, мы увидели его отношение к футболисту. Было понятно, что шансов играть в ЦСКА у Шкурина очень мало. Но тогда говорили только о футболе, а не о ситуации в Беларуси или военкомате.





- Сейчас Илье дорога в Беларусь закрыта?

- Нет, ему нельзя возвращаться в Беларусь. Юридически можно вернуться. Никто не знает, что может произойти. Но вероятность пойти в армию она велика. Однако это последний пункт, по которому он побоится вернуться в родную страну сейчас.





Давление на семью? Нет, его нет и не было. Только повестки из военкомата, которые приносят в странной форме.