«Мешков Брест» обновил клубную форму





13 октября брестчане сыграют в Лиге чемпионов в привычных синих тонах – но в абсолютно новых комплектах формы. А через неделю в матче с «Монпелье» покажут и новый гостевой комплект – белый с красной вставкой.





«Мы решили немного изменить игровую форму, но при этом сохранить полюбившиеся многим болельщикам элементы идентичности, – рассказали в пресс-службе клуба. – Так, в новом варианте поменялся ракурс звезды. Теперь она имеет законченный вид, смотрится эстетично и уходит в перспективу слева направо. Появился полупрозрачный паттерн из косых полосок. Надпись «We are Meshkov Brest» на внутренней стороне воротника. В итоге получилось усилить детали, не меняя сути».





Ну, а пока «мешковцы» колесят по Европе, клуб презентовал форму на фотографиях в родном городе с участием очаровательных моделей, пишет Вечерний Брест.



