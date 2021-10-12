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«Мешков Брест» обновил клубную форму

Презентация домашнего комплекта – уже завтра в матче с «Ольборгом»


13 октября брестчане сыграют в Лиге чемпионов в привычных синих тонах – но в абсолютно новых комплектах формы. А через неделю в матче с «Монпелье» покажут и новый гостевой комплект – белый с красной вставкой.

«Мы решили немного изменить игровую форму, но при этом сохранить полюбившиеся многим болельщикам элементы идентичности, – рассказали в пресс-службе клуба. – Так, в новом варианте поменялся ракурс звезды. Теперь она имеет законченный вид, смотрится эстетично и уходит в перспективу слева направо. Появился полупрозрачный паттерн из косых полосок. Надпись «We are Meshkov Brest» на внутренней стороне воротника. В итоге получилось усилить детали, не меняя сути».

Ну, а пока «мешковцы» колесят по Европе, клуб презентовал форму на фотографиях в родном городе с участием очаровательных моделей, пишет Вечерний Брест.
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