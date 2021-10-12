И если в этом году их может быть одновременно на поле не больше пяти, то в следующем — максимум четыре. Football.by провел мониторинг клубов высшей лиги, чтобы узнать их мнение об этом новшестве (увы, отказались его комментировать БАТЭ и минское "Динамо"). Спектр оценок оказался широк, но сквозь него все равно проглядывает главный посыл — ужесточение лимита бьет по конкуренции за место в составе.

Александр МАРЧЕНКО, директор "Шахтера":





— Мое мнение таково: ужесточение лимита на легионеров никак белорусскому чемпионату не поможет. Сейчас мы исходим из имеющихся условий, и уменьшение квоты для иностранцев не есть хорошо. Это так не работает. К примеру, ни в одном из чемпионатов, с командами из которых мы встречались на международной арене, нет лимитов, да и вообще они мало где есть. Там это не нужно. На уровне нашей лиги это точно не скажется позитивно.





Вячеслав ГРИГОРОВ, главный тренер "Руха":





— В целом я за то, чтобы уменьшить квоту на легионеров. Говорю со своей позиции, с руководством клуба этот вопрос не обсуждал. Все-таки у нас не самый рейтинговый чемпионат, и очень сложно сюда пригласить много легионеров высокого уровня. В основном сильные иностранцы предпочитают более сильные лиги. А чтобы присутствие легионеров помогало росту лиги, они должны быть на голову сильнее местных футболистов. У нас таких, прямо скажем, мало. Чем жестче лимит, тем больше станет концентрация именно качественных иностранцев. Да и для белорусских игроков это плюс — у тех ребят, которые уже не попадают под лимит для молодых футболистов, появится больше шансов получить игровую практику.





Андрей ТОЛМАЧ, генеральный директор минского "Динамо":





— Не считаем корректным комментировать или обсуждать решение, которое уже принято на исполкоме федерации.

Иван Биончик





Иван БИОНЧИК, главный тренер "Гомеля":





— Плохо отношусь к этой идее, потому что сразу возникает вопрос конкуренции — не слишком ли мы понизим планку? Когда конкуренция есть, она дает импульс всей команде, мотивирует, чтобы развиваться. Благодаря этому и молодые местные футболисты быстрее обучаются, да и не только — ребята постарше тоже прогрессируют. В конце концов, если мы говорим о высшей лиге, ее уровень должен быть топовым, а выступающие в ней игроки должны ему соответствовать. Недаром в ведущих чемпионатах, вроде Англии, легионеры, чтобы получить разрешение на работу, должны представлять ведущие футбольные страны либо провести определенное количество матчей за свою сборную. Так они не позволяют своему чемпионату опуститься ниже определенного уровня. Но у нас смысла в таких ограничениях нет. Нам нужно беспокоиться о том, чтобы из-за лимита у нас не стало меньше качественных футболистов в чемпионате. У нас критерий должен быть один — легионеру необходимо соответствовать требованиям высшей лиги. Тогда и чемпионат будет сильный, и мы будем получать хороших местных игроков.





Николай ВАЙТЮХОВСКИЙ, директор "Витебска":





— Учитывая, что у нас в чемпионате с нынешнего сезона был введен новый лимит на молодых игроков, я бы пока не спешил еще что-то менять и на ближайшие два-три года оставил все, как есть. А потом можно было бы проанализировать, что получилось и принять следующее решение. Я бы только ввел сейчас правило, чтобы этот молодой лимитчик был воспитанником своей школы. Чтобы клубы не просто скупали подходящих по возрасту игроков, а растили своих.





Что касается легионеров, то, конечно, это полезно для наших игроков, когда они тренируются рядом с индивидуально сильными футболистами. Хотя что касается бразильцев в "Витебске", то, не считая Ледесмы, который у нас играл на закате карьеры, они приехали к нам достаточно "сырыми". Но за год-два выросли, и вот уже Диего Сантос ушел на другой уровень. Останься он в составе, мы, может быть, попали бы в пятерку. Но, с другой стороны, наверное, не раскрылся бы так Ксенофонтов. Все взаимосвязано. В общем, главное, чтобы легионеров было не много, их не должно быть на поле десять. Пятеро — это нормальное количество. Хотя если бы "Витебск" боролся за медали, возможно, я бы думал по-другому.

Эрнест НИКОЛАЙЧУК, директор брестского "Динамо":





— Больше склоняюсь к тому, что когда мы пытаемся что-то искусственно регулировать, это не всегда дает ожидаемый положительный эффект. Да, у разных клубов разные возможности и видение развития. Кто-то может себе позволить пригласить много хороших футболистов из-за рубежа, кто-то не может. Но, несмотря на это, я все-таки за что, чтобы все регулировалось естественным путем. Имеет клуб возможность взять себе на одного легионера больше — пожалуйста. Нет возможности — играйте своими.





Мы в Бресте нашли в этом году своих ребят и подтянули в состав. Но полностью от легионеров все-таки не отказались. И молодежь тянется за этими ребятами, потому что у них хороший уровень, и команде от этого только лучше.





Владимир ПИНЧУК, учредитель "Ислочи":





— Скажу честно, мы еще не сформировали мнения по этому вопросу. Определенно в этом решении есть как плюсы, так и минусы. Но четкого понимания, к чему это нас приведет, у меня пока нет. Мы анализируем этот вопрос. Надо все изучить. Так что оценки как таковой пока нет — ни лично моей, ни тем более клубной.





Сергей ЗЕНЕВИЧ, главный тренер "Торпедо"-БелАЗа:





— Здесь палка о двух концах. С одной стороны, легионеры топ-уровня к нам все равно не поедут. Так что их мы не потеряем в любом случае. С другой стороны, с теми хорошими иностранцами, которые выступают и продолжат выступать в чемпионате, белорусы конкурируют, тянутся к ним и растут. Поэтому очень важно, какого уровня легионеры будут играть в высшей лиге. Если такие, как наши ребята, то зачем они тогда нужны? А если на голову сильнее, тогда это очевидный плюс. И если мы ограничим их приход в чемпионат, то ограничим и рост наших футболистов. К тому же отсутствие лимита не делает слабой сборную. В некоторых лигах Европы засилье иностранцев. Но это не мешает их сборным выступать на хорошем уровне.





Сергей Зеневич и Вадим Скрипченко





Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер "Минска":





— Я нормально отношусь к решению исполкома. Сейчас в основе "Минска" постоянно появляется семь человек с белорусским паспортом — для нашего клуба это абсолютно нормальная и привычная ситуация. Тем более легионерами наша команда всегда комплектовалась, так скажем, по остаточному принципу. Так же будет и в грядущей селекционной кампании. Если иностранцы и появятся, то этот будут максимум точечное усиление. Такова наша позиция — мы рассчитываем на собственных воспитанников.





Что касается в целом влияния ужесточения лимита на белорусский футбол, то сложно о чем-то говорить. Но вот существует, например, условие, по которому на поле обязательно должен быть игрок 1999 года рождения и младше. И благодаря этому ребята получают стабильную игровую практику, и некоторые из них уже доросли до национальной сборной. Да, результаты у нее в последнее время неважные, но сам факт. Тот же Глеб Шевченко еще недавно играл за "Славию", а сейчас постоянно играет в "Шахтере" и вызывается в сборную. Значит, все это не просто так. Понятно, что есть клубы, для которых это скорее плюс, а для других — скорее минус. Но делать глобальные выводы и рассуждать, к чему это приведет в целом, сейчас сложно. Время покажет.





Владимир БЕЛЯВСКИЙ, главный тренер "Энергетика"-БГУ:





— Посмотрите, что происходит вокруг. В России Ашот Хачатурянц, ставший вместо Сергея Прядкина президентом РПЛ, сразу заявил, что пришел, чтобы привести в премьер-лигу деньги. В Англии "Ньюкасл" получил с новыми владельцами 431 миллиард евро. Какие деньги люди вкладывают в футбол! А мы только сокращаем зарплаты и вводим лимиты.





Вот вы спрашиваете, нужно ли ужесточение лимита на легионеров. Но у нас никто в футбольной общественности не понимает, что федерация хочет сделать. А чтобы все это обсуждать, должна быть создана специальная рабочая группа с участием федерации, министерства спорта, тренерских кадров, ветеранов тренерского цеха. Потому что должно быть обоснование всех подобных действий — надо ли нам лимит, для чего он нужен, в какой форме и так далее. И должен быть анализ того, какие плюсы и минусы дал нынешний лимит. Уже можно произвести анализ этого чемпионата — и сравнить с прошлыми годами, когда у нас не было лимита, зато был детско-юношеский футбол. И всегда нужно задавать три важных вопроса — что делать, как делать и что из этого будет. Сразу нужно на них ответить — и затем планомерно идти к цели.

На днях разговаривал с Юрием Попковым, который играл в дубле чемпионского "Динамо" в Союзе, возглавлял молодежную сборную Латвии, а сейчас работает инструктором в федерации футбола Латвии. Там теперь тоже реформы и тоже ставят детско-юношеский футбол. Клубы, у которых в составе в приоритете местные игроки, а не иностранцы, получают дотации от федерации. Это к вопросу о нашем лимите на легионеров. А еще Попков рассказал, что в развитии футбола самый прогрессивный путь недавно выбрали эстонцы — и что они первые в этой части в бывшем Союзе. Там есть и программа, и деньги. То есть у каждой страны свой путь. А нам только рассказывают, как в Польше, как в Исландии, как еще где-то. А сами-то что делаем? Где наш путь?





Поэтому не знаю, для чего у нас этот лимит на легионеров. Федерация объясняет это тем, что мало играет белорусов. Получается, футболисты с нашими паспортами выходят и будут выходить на поле искусственно. Но я этого не понимаю.





Игорь КОВАЛЕВИЧ, главный тренер "Немана":





— Любые лимиты, как и все искусственное, ни к чему хорошему не приводят. Взять правило о молодых футболистах, которых обязали играть. Где вы такое видели? Это абсурд. Федерация не знает, что делает. Что, сборная от этого стала лучше играть? Или "молодежка"? Она, наоборот, хорошо играла без лимитов. А сейчас... Пока не будет здоровой, естественной конкуренции, ничего толкового не будет.





Александр БРАЗЕВИЧ, главный тренер "Слуцка":





— Однозначно и не скажешь. Нужно ли ужесточать лимит на легионеров? Теперь уже нужно. Уж если избрали такую стратегию и затеяли этот путь, то надо идти по нему до конца. Но качественных наших игроков действительно мало. И понятно, что место седьмого белоруса на поле займут не сильные футболисты.





Впрочем, у нас лига и так сама по себе невысокого уровня. И приглашением сильных легионеров мы его не поднимем — на это просто нет денег. Надо возвращать к ней интерес иначе, и это следует делать системно и фундаментально. А для этого как раз и нужны свои футболисты, поскольку от какого-то всплеска вроде приглашения в чемпионат двух отличных легионеров должного эффекта не будет. Вот у меня в "Слуцке" играют два местных парня — никогда не было такого. Играют два в "молодежке" — то же самое. В этом и есть смысл существования таких маленьких клубов сегодня.

А единственное, что меня беспокоит в этой истории с легионерами, так это то же самое, что беспокоило в случае с молодыми игроками. Возможно, следует обратиться к опыту зарубежных лиг и проводить драфт. Потому что в прошлом году на место двух-трех таких "лимитчиков" наши топ-клубы брали пять-шесть футболистов. Но играть там из них будут всего один-два. А оставшиеся четыре, которые априори лучше, чем в "Слуцке", будут сидеть на лавке. То же самое касается и семи белорусов на поле. В ростере условного "Шахтера" во втором десятке окажутся футболисты, которые были бы лидерами в других командах. А поскольку они не будут играть в Солигорске, то через два-три года превратятся в средних футболистов. Хотя по потенциалу могли бы быть лидерами и там.





То есть, не задумываясь о последствиях таких законов, мы получаем на выходе серенькую лигу. А первое, о чем сегодня нужно думать — улучшение конкуренции в этой лиге. Конкуренция — двигатель прогресса. А мы ее всеми путями убиваем. И движемся в обратном направлении.





Михаил МАРТИНОВИЧ, главный тренер "Славии":





— Может быть, и есть правда в словах, что к нам в белорусский чемпионат приезжают не самые сильные легионеры. Однако тренеры берут их в команду, потому что среди молодых игроков сейчас действительно сложно найти равнозначных исполнителей, а уровень футбола понижать не хочется. Поэтому я не только не изменял бы ныне действующий лимит, а не трогал бы и предыдущий, когда на поле еще разрешалось находиться шести легионерам. Чтобы уровень конкуренции был еще выше, чтобы, в том числе, нашим ребятам было на кого ориентироваться. Ведь у нас в "Славии" есть такие игроки, не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья, с которыми приятно работать не только мне, но и всем нашим футболистам.

Игорь ТРУХОВ, главный тренер "Сморгони":





— Я вообще против любых искусственных мер в футболе. Нет ничего плохого в том, что в чемпионате будут легионеры. С одной оговоркой — они должны быть качественными. Если приедут сильные иностранцы, чемпионат станет лучше. Это поспособствует росту и своих футболистов. Достаточно глянуть на любую сильную лигу. Понятно, что в них совсем другие условия, и их сложно сравнивать с нашим чемпионатом. Однако практически ни в одной сильной лиге нет лимитов. Могу только согласиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Когда обсуждали вопрос о легионерском лимите в их премьер-лиге, он сказал, что если футболисты не могут выигрывать конкуренцию в своем чемпионате, пусть едут в другие, менее статусные, и там доказывают. Я также в таком подходе ничего плохого не вижу. Конкуренция — двигатель прогресса. Плюс в то же время надо понимать, что если у тренера будет два равноценных футболиста, он всегда выберет своего, доморощенного, а не иностранца. Поэтому, повторюсь, приезжие игроки должны быть сильнее. Это пойдет на пользу всем.



