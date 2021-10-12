Жесткий фол: у хоккеиста из "Могилева-2" перелом шейных позвонков и сотрясение мозга
В Березе хоккеиста из "Могилева-2" вынесли с площадки на носилках. У Германа Брызгалова сотрясение мозга и повреждение шейных позвонков. Он в больнице. Более точный диагноз станет известен позже, сообщает hockey.by.
Герман Брызгалов лежит на льду / Скриншот с видео
В Березе хоккеиста из "Могилева-2" вынесли с площадки на носилках. У Германа Брызгалова сотрясение мозга и повреждение шейных позвонков. Он в больнице. Однако, более точный диагноз станет известен позже, сообщает hockey.by.
Инцидент произошел на матче высшей лиги между "Соболем" и "Могилевом-2". В одном из моментов игрок хозяев площадки Иван Гаврилов атаковал сзади Германа Брызгалова, который рукой пытался поймать в воздухе шайбу и оказался не готов к толчку и столкновению с бортом. В результате лед он смог покинуть только на носилках. Гаврилов уже принес извинения Брызгалову и его семье.
Судейский комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил. Заслушав доклад главного судьи матча Владимира Наливайко и изучив видеозапись момента, решено оставить без изменения штраф, наложенный на Ивана Гаврилова, и дисквалифицировать нарушителя на два матча.
18:35 12/10/2021
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