Жесткий фол: у хоккеиста из "Могилева-2" перелом шейных позвонков и сотрясение мозга

В Березе хоккеиста из "Могилева-2" вынесли с площадки на носилках. У Германа Брызгалова сотрясение мозга и повреждение шейных позвонков. Он в больнице. Более точный диагноз станет известен позже, сообщает hockey.by.