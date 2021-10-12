+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Жесткий фол: у хоккеиста из "Могилева-2" перелом шейных позвонков и сотрясение мозга

В Березе хоккеиста из "Могилева-2" вынесли с площадки на носилках. У Германа Брызгалова сотрясение мозга и повреждение шейных позвонков. Он в больнице. Более точный диагноз станет известен позже, сообщает hockey.by.

Жесткий фол: у хоккеиста из "Могилева-2" перелом шейных позвонков и сотрясение мозга
Герман Брызгалов лежит на льду / Скриншот с видео
В Березе хоккеиста из "Могилева-2" вынесли с площадки на носилках. У Германа Брызгалова сотрясение мозга и повреждение шейных позвонков. Он в больнице. Однако, более точный диагноз станет известен позже, сообщает hockey.by.

Инцидент произошел на матче высшей лиги между "Соболем" и "Могилевом-2". В одном из моментов игрок хозяев площадки Иван Гаврилов атаковал сзади Германа Брызгалова, который рукой пытался поймать в воздухе шайбу и оказался не готов к толчку и столкновению с бортом. В результате лед он смог покинуть только на носилках. Гаврилов уже принес извинения Брызгалову и его семье.

Судейский комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил. Заслушав доклад главного судьи матча Владимира Наливайко и изучив видеозапись момента, решено оставить без изменения штраф, наложенный на Ивана Гаврилова, и дисквалифицировать нарушителя на два матча.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]