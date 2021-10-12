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Беларус Шарангович - в окончательной заявке Нью-Джерси на предстоящий сезон

Нью-Джерси опубликовал окончательную заявку на предстоящий сезон.

В число 23 игроков вошел белорусский нападающий Егор Шарангович.

Вратари: Маккензи Блэквуд, Скотт Веджвуд, Джонатан Бернье;

Защитники: Колтон Уайт, Дуги Хэмилтон, Райан Грэйвз, Мэйсон Гиртсен, Йонас Зигенталер, Пи-Кей Суббан, Кристиан Ярош;

Нападающие: Андреас Джонссон, Нико Хишир, Джимми Веси, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Майкл Маклеод, Павел Заха, Фредди Готье, Янне Куокканен, Йеспер Братт, Мариан Студенич, Джек Хьюз, Томаш Татар.

Сезон в НХЛ начнется 13 октября. 

Нью-Джерси стартует 16 октября поединком с Чикаго.
Источник: sportarena.by
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