Беларус Шарангович - в окончательной заявке Нью-Джерси на предстоящий сезон
Нью-Джерси опубликовал окончательную заявку на предстоящий сезон.
В число 23 игроков вошел белорусский нападающий Егор Шарангович.
Вратари: Маккензи Блэквуд, Скотт Веджвуд, Джонатан Бернье;
Защитники: Колтон Уайт, Дуги Хэмилтон, Райан Грэйвз, Мэйсон Гиртсен, Йонас Зигенталер, Пи-Кей Суббан, Кристиан Ярош;
Нападающие: Андреас Джонссон, Нико Хишир, Джимми Веси, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Майкл Маклеод, Павел Заха, Фредди Готье, Янне Куокканен, Йеспер Братт, Мариан Студенич, Джек Хьюз, Томаш Татар.
Сезон в НХЛ начнется 13 октября.
Нью-Джерси стартует 16 октября поединком с Чикаго.
Источник: sportarena.by
14:56 12/10/2021
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