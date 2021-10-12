Covid-19 свалил: десять футболистов Энергетика-БГУ ушли на карантин
10 футболистов "Энергетика-БГУ" на карантине из-за коронавируса
Как стало известно Football.by, сейчас наблюдается большое число футболистов, заболевших Covid-19.
По сведениям издания, болезнь появилась также у сотрудников и обслуживающего персонала клуба.
В настоящее время из-за болезни на карантине пребывает около 10 игроков команды.
"Энергетик-БГУ" обратился в федерацию футбола с просьбой перенести матч 26-го тура высшей лиги с брестским "Динамо", который запланирован на 17 октября.
14:50 12/10/2021
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