Как стало известно Football.by , сейчас наблюдается большое число футболистов, заболевших Covid-19.





По сведениям издания, болезнь появилась также у сотрудников и обслуживающего персонала клуба.

В настоящее время из-за болезни на карантине пребывает около 10 игроков команды.





"Энергетик-БГУ" обратился в федерацию футбола с просьбой перенести матч 26-го тура высшей лиги с брестским "Динамо", который запланирован на 17 октября.