Германия первой вышла на ЧМ-2022





Сборная Германии - первая сборная квалифицировавшаяся на Чемпионат мира 2022 года. Это стало известно после восьмого тура отборочного раунда.





В нем "бундестим" разгромили команду Северной Македонии 4:0 и стали недосягаемыми для преследователей. Подопечные Флика набрали 21 очко и обеспечили себе первое место в группе J. Вторыми идут румыны, у них 13 очков в активе.





Напомним, ЧМ-2022 стартует 21 ноября следующего года в Катаре. Германия выступит на мундиале в 20-й раз.





Больше только у сборной Бразилии. Южноамериканцы не пропустили ни одного из 21 состоявшегося чемпионата мира.