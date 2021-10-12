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Германия первой вышла на ЧМ-2022

Четырехкратные чемпионы мира стали первой командой, квалифицировавшейся на мундиаль в Катаре.


Сборная Германии - первая сборная квалифицировавшаяся на Чемпионат мира 2022 года. Это стало известно после восьмого тура отборочного раунда.

В нем "бундестим" разгромили команду Северной Македонии 4:0 и стали недосягаемыми для преследователей. Подопечные Флика набрали 21 очко и обеспечили себе первое место в группе J. Вторыми идут румыны, у них 13 очков в активе.

Напомним, ЧМ-2022 стартует 21 ноября следующего года в Катаре. Германия выступит на мундиале в 20-й раз.

Больше только у сборной Бразилии. Южноамериканцы не пропустили ни одного из 21 состоявшегося чемпионата мира.
Источник: korrespondent.net
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