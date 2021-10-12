



Томас Бах отметил, что комиссия по выбору места проведения Игр играют важную роль в формировании будущего олимпийского движения. "Колинда Грабар-Китарович ранее уже внесла вклад в успешное проведение первых выборов организаторов Игр в рамках нового подхода при определении места проведения Олимпиады во время заявки Брисбена-2032", — сказал глава МОК Томас Бах.





В ближайшее время МОК будет рассматривать варианты проведения зимних Игр 2030 года и летних стартов 2036 годов, сообщает пресс-служба НОК, пишет Прессбол.











