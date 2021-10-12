



28-летний мужчина, который является двойником легендарного гонконгского и американского киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли, публикует в интернете видео о своих тренировках, включая отжимания на двух пальцах. Однако, он больше не может тренироваться после произошедшего в августе переворота в Афганистане.





Он заявил, пишет ru.oxu.az, что талибы презирают хазарейцев - шиитов смешанного происхождения, населяющих центральный Афганистан - одним из которых он является. Из-за этого Ализаде переживает, что может стать их следующей жертвой и постоянно переезжает, не оставаясь на одном месте более двух дней. Актер хочет сбежать со своей семьей из Афганистана и переехать в Великобританию, чтобы "стать следующим Брюсом Ли" и сниматься в кино.





Следует отметить, что семья Аббаса Ализаде эмигрировала из Шамкирского района Азербайджана в Афганистан. Несколько лет назад он приехал в Баку на съемки фильма.















