







Еще прохожу реабилитацию, полноценно тренироваться пока не начала. В данный момент начинаю потихоньку подкачиваться. По возвращению пока сказать трудно, сейчас период активной реабилитации, далее все будет зависеть от того, как будет чувствовать себя локоть и я сама. На чемпионате точно бороться не буду, насчет дальнейших стартов — будем видеть.





Таким образом, пишет Прессбол, особое внимание к развитию детского и женского дзюдо в Беларуси позволит со временем сформировать хороший костяк как мужской, так и женской сборной команды по дзюдо. На данный момент в основной состав нашей национальной команды входит всего 6 спортсменок. Однако дзюдоистки переменного состава уже подают большие надежды, показывая высокий уровень борьбы на республиканских и международных стартах. Например, на последнем крупном турнире — Играх СНГ в Республике Татарстан — именно девушки показали наилучшие результаты в нашей команде и заработали большую часть белорусских наград в борьбе со своими заграничными конкурентами. На взрослых республиканских турнирах по дзюдо количество женщин составляет около 30-35% от общего числа людей, однако возраст этих спортсменок в большинстве не превышает 20 лет. Такие показатели дают нам надежду, что уже через пару лет состав нашей национальной команды подкрепит сильный и уверенный штат пока ещё подрастающего поколения.







