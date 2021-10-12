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Футбольная сборная Беларуси проиграла Чехии

Команда Кондратьева потерпела шестое кряду поражение в отборе.

Футбольная сборная Беларуси проиграла Чехии
Беларусь - Чехия. Фото: АБФФ
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Беларуси в Казани проиграла Чехии — 0:2.

В середине первого тайма Патрик Шик вывел гостей вперед. На 65-й минуте нападающий Байера выступил в роли ассистента у 19-летнего Адама Гложека. В оставшееся время белорусы не сумели отыграться.
 
Таким образом, пишет Спортарена, сборная Беларуси потерпела шестое кряду поражение в отборе и лишилась математических шансов на попадание на чемпионат мира-2022.

Команда Георгия Кондратьева занимает последнее место в группе Е, имея в активе лишь три очка. Чехи благодаря победе набрали 11 баллов и располагаются на второй позиции.

В заключительном матче квалификации белорусы сыграют на выезде против Уэльса. Встреча команд запланирована на 13 ноября.

Квалификация ЧМ-2022. Группа Е 

Беларусь — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 22, Гложек, 65
Источник: Влад Воронин
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