В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Беларуси в Казани проиграла Чехии — 0:2.





В середине первого тайма Патрик Шик вывел гостей вперед. На 65-й минуте нападающий Байера выступил в роли ассистента у 19-летнего Адама Гложека. В оставшееся время белорусы не сумели отыграться.

Таким образом, пишет Спортарена, сборная Беларуси потерпела шестое кряду поражение в отборе и лишилась математических шансов на попадание на чемпионат мира-2022.





Команда Георгия Кондратьева занимает последнее место в группе Е, имея в активе лишь три очка. Чехи благодаря победе набрали 11 баллов и располагаются на второй позиции.





В заключительном матче квалификации белорусы сыграют на выезде против Уэльса. Встреча команд запланирована на 13 ноября.





Квалификация ЧМ-2022. Группа Е





Беларусь — Чехия — 0:2 (0:1)





Голы: Шик, 22, Гложек, 65















