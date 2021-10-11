Юрий Вернидуб: Анатолий Капский приглашал меня возглавить БАТЭ. Это была команда всей Беларуси
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, что Анатолий Капский приглашал его возглавить БАТЭ.
"БАТЭ — это была команда всей Беларуси, насколько я помню. У них был такой президент, Анатолий Капский, с которым, я, кстати, общался и было приглашение с его стороны, когда он еще жив был, я тогда работал в "Заре", — сказал Вернидуб в интервью Первый Приднестровский. Его цитирует pressball.by
Специалист работал в "Заре" с 2010 по 2019 год.
21:01 11/10/2021
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