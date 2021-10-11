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Главный тренер Чехии: у белорусов очень быстрые игроки, они могли наказать нас за каждую потерю мяча

Специалист понимает, что для продолжения борьбы за второе место в группе его команде нужно побеждать. Отметим, встреча команд пройдет сегодня в Казани и начнется в 21:45 по минскому времени.

Ярослав Шилгавы, MAFRA

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча против Беларуси в рамках отбора на чемпионат мира-2022. 

«Мы осознаем свое место в таблице и важность матча, который нас ждет. Чтобы сохранить надежду на второе место, мы обязательно должны победить. Но мы чувствуем уважение к сопернику.

Недавно они играли здесь с Уэльсом, и только на последней минуте Бэйл забил победный гол. У них очень быстрые игроки, уже во время матча с нами (1:0) они могли наказать нас за каждую потерю мяча.

Мы определенно хотим победить. Если мы забьем много голов, то будем только рады», – сказал Шилгавы.

Напомним, первая встреча команд в Чехии завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

В квалификации на чемпионат мира белорусы потерпели пять поражений кряду и замыкают таблицу группы Е, имея в активе лишь три балла. Чехи с восемью очками идут вторыми.
sportarena.by
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