Ярослав Шилгавы, MAFRA





Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча против Беларуси в рамках отбора на чемпионат мира-2022.





«Мы осознаем свое место в таблице и важность матча, который нас ждет. Чтобы сохранить надежду на второе место, мы обязательно должны победить. Но мы чувствуем уважение к сопернику.





Недавно они играли здесь с Уэльсом, и только на последней минуте Бэйл забил победный гол. У них очень быстрые игроки, уже во время матча с нами (1:0) они могли наказать нас за каждую потерю мяча.





Мы определенно хотим победить. Если мы забьем много голов, то будем только рады», – сказал Шилгавы.





Напомним, первая встреча команд в Чехии завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.





В квалификации на чемпионат мира белорусы потерпели пять поражений кряду и замыкают таблицу группы Е, имея в активе лишь три балла. Чехи с восемью очками идут вторыми.