Главный тренер Чехии: у белорусов очень быстрые игроки, они могли наказать нас за каждую потерю мяча
Специалист понимает, что для продолжения борьбы за второе место в группе его команде нужно побеждать. Отметим, встреча команд пройдет сегодня в Казани и начнется в 21:45 по минскому времени.
Ярослав Шилгавы, MAFRA
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча против Беларуси в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
«Мы осознаем свое место в таблице и важность матча, который нас ждет. Чтобы сохранить надежду на второе место, мы обязательно должны победить. Но мы чувствуем уважение к сопернику.
Недавно они играли здесь с Уэльсом, и только на последней минуте Бэйл забил победный гол. У них очень быстрые игроки, уже во время матча с нами (1:0) они могли наказать нас за каждую потерю мяча.
Мы определенно хотим победить. Если мы забьем много голов, то будем только рады», – сказал Шилгавы.
Напомним, первая встреча команд в Чехии завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
В квалификации на чемпионат мира белорусы потерпели пять поражений кряду и замыкают таблицу группы Е, имея в активе лишь три балла. Чехи с восемью очками идут вторыми.
18:39 11/10/2021
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