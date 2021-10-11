Виктория Азаренко (№32 WТА) подвела итог матча с Петрой Квитовой (№11 WТА) и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Александрой Саснович (№100 WТА).





— Это был хороший матч. Равная борьба, как я и ожидала, в которой было сложно поймать ритм. Нужно было первой захватывать инициативу, быть агрессивной. Я не ждала, что будет много длинных розыгрышей. Рада тому, как завершила оба сета. Это были важные моменты.





Было необходимо оставаться в игре, воспользоваться возможностями, и не позволить этого ей. Если Петра «ловит волну» в нескольких розыгрышах, не позволить ей этого делать дальше. Я пыталась создать возможности для себя, быть более агрессивной, и верила в то, что я делаю всё правильно.





— О предстоящем матче с Александрой Саснович





— Это будет интересный матч. Я не так часто играю с кем-то из своей страны, не считая Арины, с ней мы встречались пару раз. Я очень рада, что Саша вышла в четвертый раунд. В последнее время у нее было мало хороших результатов, так что это отличное достижение для нее. Она играет очень свободно, ей нечего терять. Такие соперники всегда немного опасны. С нетерпением жду матча.





Я знаю, что все говорят, что хотят сосредоточиться на себе, но на самом деле я здесь, чтобы сосредоточиться на том, как я могу улучшить свою игру. Иногда требуется время, чтобы понять, что, возможно, есть некоторые вещи, которые нужно изменить. Я хочу увидеть, как я могу реализовать эти изменения и двигаться вперед, — сказала Азаренко.





В следующем туре Азаренко сыграет с другой представительницей Беларуси Александрой Саснович, которая в своём матче была сильнее Симоны Халеп — 2:0 (7:5, 6:4).





Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн.