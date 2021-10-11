



О запрете посещения стадиона сообщил сам Болсонаро. Его не пустили на трибуны из-за того, что он не привился от коронавируса.





Болсонаро является противником вакцинации. Глава государства выразил недовольство тем, что его не пустили на стадион.





В настоящее время он находится в Сан-Паулу на каникулах. Ранее Болсонаро был оштрафован за то, что находился в общественном месте без маски.





«Почему у меня должен быть сертификат о вакцинации?! Я просто хотел посмотреть матч «Сантоса». И мне сказали, что я должен быть вакцинирован. Почему? У меня больше антител, чем у любого вакцинированного человека», — цитирует Болсонаро Goal.com со ссылкой на Metropoles.





В Бразилии лишь недавно начали вновь пускать болельщиков на стадионы. При этом во многих штатах требуют соблюдения жёстких медицинских мер для посещения стадиона.







