



Она прокомментировала победу над Симоной Халеп в третьем круге турнира Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.





Сотая ракетка планеты призналась, что у неё уже были куплены билеты домой, потому что она не верила в победу над Халеп.





— Это очень забавно. Я посмотрела четверть сетки, увидела трех чемпионок Большого шлема и Александру Саснович. Мне стало смешно.





Симона – большая чемпионка. В конце матча я очень нервничала, потому что так хотела победить.





У меня уже были куплены билеты домой, потому что я думала, что шансы на победу где-то 70 на 30 в ее пользу. Но я просто вышла на корт, наслаждалась матчем – и победила. Ого, – сказала Саснович.





Беларуска впервые с 2019-го выиграла три матча подряд, в последних двух победив соперниц из топ-25 – чемпионку US Open Эмму Радукану и Симону Халеп.





Отметим, что Саснович в 1/8 финала сыграет против Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира в своём матче обыграла чешку Петру Квитову — 7:5, 6:4.