Саснович и Азаренко сразятся между собой на турнире в Индиан-Уэллсе
Беларуски Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Но в четвертьфинал выйдет только одна из них: наши соотечественницы будут бороться между собой.
В 1/16 финала Саснович (100-й номер в рейтинге WTA) победила румынку Симону Халеп (17) — 7:5, 6:4.
Азаренко (32) выиграла у чешки Петры Квитовой (11) — 7:5, 6:4.
Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября.
Источник: euroradio.fm
10:20 11/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение