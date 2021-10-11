Но в четвертьфинал выйдет только одна из них: наши соотечественницы будут бороться между собой.





В 1/16 финала Саснович (100-й номер в рейтинге WTA) победила румынку Симону Халеп (17) — 7:5, 6:4.





Азаренко (32) выиграла у чешки Петры Квитовой (11) — 7:5, 6:4.





Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября.