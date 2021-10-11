+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Саснович и Азаренко сразятся между собой на турнире в Индиан-Уэллсе

Беларуски Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Но в четвертьфинал выйдет только одна из них: наши соотечественницы будут бороться между собой.

В 1/16 финала Саснович (100-й номер в рейтинге WTA) победила румынку Симону Халеп (17) — 7:5, 6:4.

Азаренко (32) выиграла у чешки Петры Квитовой (11) — 7:5, 6:4.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 17 октября.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]