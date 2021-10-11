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Лука Модрич высказался о номинации на "Золотой мяч"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о номинации на "Золотой мяч".


Приятно быть номинированным. Это особая индивидуальная награда. Это большая честь для меня, признание за мои игры в прошлом сезоне, — цитирует Модрича 24sata.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.

В 2018 году 36-летний хорват получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции. В нынешнем сезоне футболист провел за "Реал" семь матчей и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2020/21 футболист участвовал в 46 матчах за мадридский клуб, забив 5 голов, — пишет Прессбол со ссылкой на sport-express.ru.
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