



Приятно быть номинированным. Это особая индивидуальная награда. Это большая честь для меня, признание за мои игры в прошлом сезоне, — цитирует Модрича 24sata.





8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года.





В 2018 году 36-летний хорват получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции. В нынешнем сезоне футболист провел за "Реал" семь матчей и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2020/21 футболист участвовал в 46 матчах за мадридский клуб, забив 5 голов, — пишет Прессбол со ссылкой на sport-express.ru.



















