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Ван Гал о неудачах "Барселоны": когда что-то плохо идет, всегда винят иностранцев

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поддержал своих соотечественников полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга и главного тренера команды Рональда Кумана после неудач каталонцев на старте сезона.


"Когда все идет хорошо и ты вносишь большой вклад, как это делал Френки де Йонг последние два года, то беспокоиться не о чем. Но когда что-то идет не так, в "Барселоне" всегда винят иностранцев, пишет ru.oxu.az. В данном случае это касается и тренера, потому что он и иностранец, и нидерландец", - отмечает ван Гал.

Наставник сборной Нидерландов также сказал, что "история повторяется", имея в виду то, что в бытность тренером "Барселоны" также подвергался критике. Поэтому он посоветовал нидерландцам в каталонском клубе "не обращать внимания на негативные комментарии".

После семи сыгранных туров в испанской Примере "Барселона" располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.
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