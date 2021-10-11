



"Когда все идет хорошо и ты вносишь большой вклад, как это делал Френки де Йонг последние два года, то беспокоиться не о чем. Но когда что-то идет не так, в "Барселоне" всегда винят иностранцев, пишет ru.oxu.az. В данном случае это касается и тренера, потому что он и иностранец, и нидерландец", - отмечает ван Гал.





Наставник сборной Нидерландов также сказал, что "история повторяется", имея в виду то, что в бытность тренером "Барселоны" также подвергался критике. Поэтому он посоветовал нидерландцам в каталонском клубе "не обращать внимания на негативные комментарии".





После семи сыгранных туров в испанской Примере "Барселона" располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.