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Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.





В следующем туре соотечественницы сыграют друг с другом, пишет Sputnik.





Ранее Александра Саснович нанесла поражение Симоне Халеп - 7:5, 6:4. Причем белорусская спортсменка впервые с 2019 года выиграла три матча подряд.

В упорном поединке Александра Саснович смогла оставить за собой четыре из девяти брейк-пойнтов. Также на счету минчанки три двойные ошибки. Симоне Халеп удался один эйс. Она сделала два из шести брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.





Двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко обыграла представительницу Чехии Петру Квитову - 7:5, 6:4.





На счету белоруски девять подач навылет, пять двойных ошибок, реализовано шесть и одиннадцать брейк-пойнтов. Чешская спортсменка выиграла четыре из 12 брейк-пойнтов, совершила семь двойных ошибок и три эйса.





Азаренко является двукратной победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. Еще одна белоруска - вторая ракетка мира Арина Соболенко - не смогла принять участия в соревнованиях из-за диагностированного у нее коронавируса.





К слову, за свою карьеру теннисистки Азаренко и Соболенко встречались на корте четырежды. Счет в противостоянии белорусок - 3:1 в пользу Соболенко.





Турнир в американском Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября.





Общий призовой фонд превышает 8 миллионов долларов Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В прошлом году турнир был отменен по причинам пандемии.















