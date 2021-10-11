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"Состояние нестояния" – Соболенко рассказала, как болеет коронавирусом

Неделю назад 23-летняя спортсменка пожаловалось на свое самочувствие в Instagram. Тест на коронавирус оказался положительным.


© Twitter / @OBNmontreal


Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим самочувствием и рассказала, как длится ее недельная самоизоляция рассказала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур"

Вторая ракетка мира поделилась, пишет Sputnik, что сперва подумала, что подхватила обычный вирус: была сильная слабость, "кости ломило сильно".

"У меня такого еще не было. Кашель, горло, нос. Очень сильно, невыносимо давило голову. Состояние нестояния было. И потом как-то постепенно начали пропадать запахи, вкус. Еще пока ничего особо не чувствую", - пожаловалась Соболенко.
Она понимает, что сейчас ей стоит усиленно питаться, и что не прочь была бы съесть и рыбу, и мясо, но потом вспоминает: "а смысл? Я же все равно не почувствую вкус". Аппетит пропадает, и спортсменка ничего не ест.

"Особенно в первые дни я действительно очень сильно болела. Мне было вообще хре**во (плохо – Sputnik). Я лежала, не вставала…А потом постепенно, как начало становиться лучше, уже стала тренироваться, двигаться", - говорит Соболенко.
Она призналась, что сейчас у нее странный режим дня: ложится спать она в 7-8 часов вечера, просыпается в 6-7 утра, а спит с каждым днем все больше.

"Поэтому так себе "удовольствие". Хочется уже скорее на свободу", - рассказала свои впечатления о самоизоляции Арина Соболенко.

Теннисистка поделались, что у нее есть балкон, терраса небольшая, она дышит воздухом – повезло. И вспомнила, что в Австралии, когда она находилась на самоизоляции, нельзя было даже открывать окна – из-за этого сильно болела голова.

Арина Соболенко 3 октября рассказала, что заболела коронавирусом. Из-за инфекции она не может участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходит 6-17 октября. Призовой фонд – свыше 8 миллионов долларов.

Соболенко за карьеру выиграла 10 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она занимает вторую строчку мирового рейтинга.
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