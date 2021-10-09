



Поводом к интервью с Аленой для журналиста Сергея Лисина, представляющего телеканал «Матч ТВ», стал тот факт, пишет 1reg.by, что 2 октября 2021 года впервые женщины приняли участие в гонке Париж-Рубэ во Франции, которая с 1896 года проводилась только и исключительно у мужчин и была прозвана «Северным адом».













Единственной велосипедисткой с постсоветского пространства, которая вышла на старт этой эпохальной велогонки, оказалась белоруска Алена Омелюсик, выступающая за немецкую команду Canyon-SRAM Racing.





Сухая статистика: 115,6 километра дистанции, из них 29,2 километра — по разбитым и залитым грязью сельским булыжным дорогам северной Франции, где в предыдущие дни не прекращались дожди. Именно поэтому гонка называется «Северным адом». Именно поэтому на нее так долго не пускали женщин, считая, что они к подобному просто не готовы.





Стартовало 128 гонщиц. Финишировали 104, но только шестьдесят из них вписались во временной лимит отставания, который был обусловлен временем победительницы Элизабет Дейнан (2 часа 56 минут 7 секунд) и составил 14 минут, — все, кто проиграл больше, в протоколе числятся как «не финишировавшие».





Дебют для Алены оказался не самым удачным: она как раз не смогла финишировать, как и еще 23 гонщицы. Но о том, что это такое было — а телевизионная картинка просто пугала, — рассказать согласилась.





«Я никогда не видела настолько агрессивного, нервного и злого женского отношения к гонке. Думаю, что дополнительной причиной стало давление от всех вокруг — медиа, спонсоров, руководства команд. Все говорили, что будет жесткая, крутая гонка, первая в истории. И гонщицы выходили на старт с настроем, что это не гонка — это война. Это сразу почувствовалось.





Огромное количество падений было еще до первого булыжного участка, два или три произошло непосредственно передо мной, пришлось останавливаться и объезжать, но сама не падала. Затем, уже на брусчатке, упала. Группа, естественно, никого не ждала, я пыталась в нее вернуться, но это было невозможно сделать. На булыжных участках было скользко, кто-то падал передо мной, приходилось выщелкивать ногу, чтобы подстраховаться и не упасть, тормозить нормально тоже было нельзя, велосипед практически не контролировался — нужно было прикладывать все свои технические навыки, чтобы просто не упасть. Поэтому, поняв, что вернуться в группу не получится, сделав все что могла, я остановилась.





Обидно, что не удалось финишировать. Но рада, что приняла участие в этом дебюте, потому что гонка просто безумная, я таких еще не ездила. И, общаясь позже с другими гонщицами, мы пришли к определению, что это был реально ад на велосипеде. Я по таким брусчаткам вообще никогда в жизни не ездила. Плюс о том, что я эту гонку поеду, узнала только незадолго до старта, изначально я на нее не планировалась – не моя специализация».

Рассказала Алена и про то, что собой представляет профессиональный шоссейный велоспорт, где женщины до сих пор остаются в роли «падчериц», довольствуясь заметно более скромным календарем и еще более скромными призовыми. Несмотря на то, что женские гонки интересные и непредсказуемые, призовые различаются колоссально. За первое место в «Северном аде» победительница получила 1500 евро, а у мужчин за ту же гонку дают 30 000 евро.





«Разница в размере призовых настолько несправедлива, что напоминает какую-то дискриминацию. Да, есть гонки, где призовые у мужчин и женщин выровняли, и это приятно, но это частные случаи. Но ситуация в последние годы улучшается, к женщинам внимание растет, в том числе и со стороны спонсоров, во многом потому, что у нас нет доминирования каких-то отдельных гонщиц, победительницу почти невозможно предсказать, все менее консервативно по сравнению с мужчинами», – отметила Омелюсик.













Кстати, в детстве занятия спортом Алена начинала с художественной гимнастики.





«Я из маленького города, в семь лет пошла заниматься гимнастикой, ходила на нее четыре года, а затем тренер уехала в другой город, и замены ей не нашлось. Переключилась на легкую атлетику, но всегда хотела кататься на велосипеде. И когда видела ребят, которые занимались велоспортом, то всегда спрашивала родителей, почему у них такие красивые велосипеды, и говорила, что тоже хочу на таком покататься. И однажды 1 июня 2001 года, в День защиты детей, проходили какие-то местные соревнования, где я выиграла забег, а тренер по велоспорту был комментатором и награждал нас. Он мне предложил попробовать, я уточнила, что велосипед будет гоночный, и получив утвердительный ответ, сказала, что завтра приду. И вот так моя карьера гонщицы и началась», – поделилась Алена Омелюсик воспоминаниями о Березе.





В первые полгода она выиграла все соревнования, получила велосипед получше, тренировалась с мальчиками и ничего не пугало – ни дожди, ни плохая погода, ни усталость. А когда в 2011 году на юниорском чемпионате Европы завоевала серебро в групповой гонке, то представители сразу нескольких зарубежных команд подошли и предложили варианты продолжения карьеры.









«Я приехала в Италию, и первым шоком было то, что мне дали новый велосипед, кучу формы, несколько пар велотуфель, и все это просто дали, мне не нужно было ничего покупать. А до этого даже в сборной я очень многое покупала сама. Три года провела в итальянской команде, и это был какой-то восторг, просто небо и земля. Огромное внимание уделяли тренировкам, посадке, различным тестам, которые проводили в центре, построенном еще во времена команды Mapei.





Но затем, когда перешла в ту команду, за которую выступаю сейчас, то это был еще больший шок, потому что уровень профессиональности подходов оказался еще выше, чем в Италии. Отношение к спортсмену совершенно иное — в Италии, видя, что я выигрываю, меня просто ставили на все гонки подряд, а в Германии учитывают специализацию, смотрят, где я могу быть полезной команде».





В Европе Алена живет уже почти десять лет, а приезжая в Беларусь ощущает перемены.





«Я правда очень скучаю по дому, и мне очень там нравится. Но менталитет, конечно, уже изменился. Первое время, когда приезжаю домой, нахожусь в эйфории, всем восхищаюсь, родными запахами, людьми. Но менталитет все-таки другой — очень много грустных, неулыбчивых людей. А в Италии, где я живу, все иначе. В Беларуси приходишь в магазин и говоришь: «Здравствуйте, не могли бы вы, пожалуйста… Спасибо», а на тебя смотрят, словно ты с другой планеты прилетел. В Италии тебе могут наговорить кучу комплиментов просто на ровном месте, не мужчины — женщины, про туфли, про сумочку, даже про обычный мой велосипед с корзиной для поездок по магазинам за продуктами, он у меня фиолетового цвета. Если кто-то в Беларуси похвалит чей-то велосипед — наверное, все решат, что он сошел с ума (смеется). Ну и, конечно, я скучаю по итальянской погоде и еде, когда бываю на родине».







