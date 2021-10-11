Победителем Лиги наций УЕФА стала сборная Франции
Голы за Ле Блё забили Бензема и Мбаппе.
Франция на Сан-Сиро обыграла Испанию в финале Лиги наций со счетом 2:1.
Команды оставили голы на второй тайм. На 64-й минуте Микель Оярсабаль вывел Красную Фурию вперед.
Французы отыгрались через две минуты усилиями Карима Бензема, которому ассистировал Килиан Мбаппе. За 10 минут до конца основного времени Мбаппе уже забил сам и принес Ле Бле победу во втором в истории розыгрыше Лиги наций.
Напомним, пишет Спортарена, бронзовым призером турнира стала Италия, которая сегодня выиграла у Бельгии (2:1) в матче за 3-е место.
В 2019 году Лигу наций выигрывала сборная Португалии.
Лига наций, финал
Испания — Франция 1:2 (0:0)
Голы: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80
Источник: Артур Борис
07:20 11/10/2021
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