



Франция на Сан-Сиро обыграла Испанию в финале Лиги наций со счетом 2:1.





Команды оставили голы на второй тайм. На 64-й минуте Микель Оярсабаль вывел Красную Фурию вперед.





Французы отыгрались через две минуты усилиями Карима Бензема, которому ассистировал Килиан Мбаппе. За 10 минут до конца основного времени Мбаппе уже забил сам и принес Ле Бле победу во втором в истории розыгрыше Лиги наций.





Напомним, пишет Спортарена, бронзовым призером турнира стала Италия, которая сегодня выиграла у Бельгии (2:1) в матче за 3-е место.





В 2019 году Лигу наций выигрывала сборная Португалии.





Лига наций, финал

Испания — Франция 1:2 (0:0)

Голы: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80