"Несомненно, в моей команде есть футболисты, за которых я бы отдал свой голос, такие как Неймар и Килиан Мбаппе. Но есть и другие высококлассные игроки, которые провели прекрасный сезон, например, Роберт Левандовски и Карим Бензема.





Для завоевания "Золотого мяча" нужно многого достичь на индивидуальном уровне. Но также большое значение имеют победы в Лиге чемпионов, Кубке Америки или чемпионате Европы. Думаю, в последнее время большой вес имеют значимые достижения", - сказал Месси в интервью France Football.