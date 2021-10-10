Месси о претендентах на "Золотой мяч": Я бы отдал свой голос Неймару или Мбаппе. Но есть еще Левандовски и Бензема"
Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, за кого из претендентов на "Золотой мяч" отдал бы свой голос.
"Несомненно, в моей команде есть футболисты, за которых я бы отдал свой голос, такие как Неймар и Килиан Мбаппе. Но есть и другие высококлассные игроки, которые провели прекрасный сезон, например, Роберт Левандовски и Карим Бензема.
Для завоевания "Золотого мяча" нужно многого достичь на индивидуальном уровне. Но также большое значение имеют победы в Лиге чемпионов, Кубке Америки или чемпионате Европы. Думаю, в последнее время большой вес имеют значимые достижения", - сказал Месси в интервью France Football.
17:11 10/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение