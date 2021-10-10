



"Мы больше никого не хотим. У нас Самсонова вторая в резерве, она играет Кубок Федерации. Зачем нам давать кому-то wild card? Система заявки давно закончилась. Соответственно, заявиться никто не может.





Мы можем только усилить состав, дав wild card, которые остались. Но мы приняли решение, что мы их даем своим, а не чужим. Смысл нам пускать кого-то еще?" — цитирует Тарпищева "Спорт-Экспресс".





Ранее на YouTube-канале "Главный. Тур" вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала про расстроившийся из-за ее ковида соревновательный график, поэтому она планировала после завершения карантина вернуться из США в Европу с надеждой, что ей дадут "уайлд кард" "Кубка Кремля", на который она изначально не заявлялась. Соревновательная практика ей нужна для участия в ноябрьском Итоговом чемпионате ВТА в Мексике, куда белоруска отобралась впервые в карьере.







