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Соболенко рассчитывает на "уайлд кард" "Кубка Кремля". Тарпищев: Но мы приняли решение, что мы их даем своим, а не чужим

Президент ФТР Шамиль Тарпищев ответил, кому достанутся wild card на "Кубок Кремля".


"Мы больше никого не хотим. У нас Самсонова вторая в резерве, она играет Кубок Федерации. Зачем нам давать кому-то wild card? Система заявки давно закончилась. Соответственно, заявиться никто не может.

Мы можем только усилить состав, дав wild card, которые остались. Но мы приняли решение, что мы их даем своим, а не чужим. Смысл нам пускать кого-то еще?" — цитирует Тарпищева "Спорт-Экспресс".

Ранее на YouTube-канале "Главный. Тур" вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала про расстроившийся из-за ее ковида соревновательный график, поэтому она планировала после завершения карантина вернуться из США в Европу с надеждой, что ей дадут "уайлд кард" "Кубка Кремля", на который она изначально не заявлялась. Соревновательная практика ей нужна для участия в ноябрьском Итоговом чемпионате ВТА в Мексике, куда белоруска отобралась впервые в карьере.
pressball.by
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