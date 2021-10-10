Остался и остался — чего паниковать, подметит кто-то. Игроки и в более почтенном возрасте, нежели его 34, находили трудоустройство. Причем даже хоккеисты с куда менее насыщенной биографией, где отсутствуют славные заокеанские страницы. Да и примеров, когда в нынешнюю октябрьскую пору клубы, так сказать, доукомплектовываются, полно. Латают дыры, в ростере все — от Владивостока до… ну, скажем, Бреста. Понятное дело, в сторону чемпионата Франции младший из братьев-новополочан не посмотрит. Просто надо понимать, что поводов и для паники нет. В общем, нагнетать лишнюю тревогу не стоит, пишет Прессбол.





Или, скорее, не стоило, если бы были другие обстоятельства. Но у Сергея Костицына они все же особые. И как раз нхловское прошлое в его случае играет некоторую злую шутку. Заставляет думать, что он может быть востребован на самом высоком уровне, чем вводит в некоторое заблуждение. Иначе говоря, не дает примириться с действительностью, как той изумительной еще вчера красоты актрисе, которой доверяют роли только молодых бабушек, а не матерей, или незамужних хорошуль.





Нападающий ни разу небезнадежен — вопрос лишь, на каком уровне. И вот локальные удачи, то есть набор бомбардирских баллов в матчах не самой ожесточенной конкуренции, как раз не дают приземлиться на грешную землю. Впрочем, по порядку и с фактами.





Делать глубокий экскурс в историю не станем. То, что в карьере у форварда были "Монреаль", "Нэшвилл", "Авангард", "Ак Барс" и нижегородское "Торпедо", мало интересно. Остановимся лишь на минском "Динамо". Том "Динамо", которое, имея игрока на контракте, свыкалось полтора года с его восстановлением после травмы. Однако на льду так и не дождалось.





Он провел поединок с "Витязем" 20 февраля 2019 года, после чего надолго увяз на больничной койке. Хирургического вмешательства потребовал позвоночник. Безусловно, это не шутки, и в таких случаях форсировать возвращение никак нельзя. Тем не менее и оно затянулось. Боссы "зубров" вроде как не выдержали — особенно столкнувшись с прохудившимся карманом — и переподписали исполнителя на более скромных финансовых условиях. Параллельно Костицына-младшего ждали то и дело в сборной, но безрезультатно.













Так, тренировался хоккеист, пытаясь набрать форму, с минской "Юностью"? Заключение соглашение? Дело-то, может, рано или поздно до этого дошло бы, зато сам форвард от подобного варианта отказывался. "Если честно, пока не рассматриваю чемпионате Беларуси для продолжения карьеры", — утверждал он осенью прошлого года.





Миновало еще время — и задним числом подумалось, что местечко в рядах обладателей Кубка Гагарина было бы весьма неплохим вариантом. Ибо простой еще больше затянулся — почти на два года, пока в январе 2021-го испытать судьбу все же не решила словацкая "Братислава".





Откровенно говоря, не прогадала. Оказалось, что порох в пороховницах на самом деле есть. Сам клуб особых звезд с неба не хватал и в плей-офф далеко не прошел, а вот Костицын пользу ему принес немалую. Какие еще нужны доказательства, если именно белорус стал лучшим бомбардиром команды в "постсезоне"? Правда, в Словакии не задержался.





С другой стороны, обратил на себя внимание Михаила Захарова. Более того, хоть и никто новополочанина за язык не тянул, пообещал забросить за сборную четыре шайбы на чемпионате мира в Риге. Сколько в итоге забросил, вы прекрасно помните. Неудивительно, что потом Костицын-младший стал едва ли не главным адресатом критики со стороны главного тренера. Бывшего главного тренера, конечно же.





"Сам я никуда не звоню. Полностью в этом плане доверяю агентам", — подчеркивал Костицын, говоря о вариантах продолжения карьеры. Выходит, ничего большего те самые агенты ему предложить не могли, кроме как присоединиться к солигорскому "Шахтеру" накануне Кубка Салея. Собственно, кажется, его отыскать мог и сам Костицын, без лишних посредников. Ну да ладно, ему виднее, необходимы ли на данном этапе связующие звенья с работодателем или нет.





Как бы то ни было, Юрий Файков отметил, будто ему "приятно, что Костицыны хотят играть за наш клуб". Здесь стоит подчеркнуть, что в калийный город Сергей прибыл на пару с братом. Прибыл в итоге ненадолго. "Мы в принципе не вернулись в экстралигу окончательно", — отмечал Сергей.





И это слово действительно сдержал. Даже гладкое первенство не успело стартовать, как след Костицыных в Солигорске простыл. Вот только променять "Шахтер" Сергею удалось лишь на румынскую "Чиксереду", откуда вскорости он также исчез. И сейчас в свободном поиске.





Надолго ли? Сложно сказать. Однако очевидно: это целиком зависит от самого хоккеиста и его четкого осознания собственных возможностей и запросов. Вернее говоря, соотнесения одного с другим. Несомненно, Костицын — отнюдь не свадебный генерал, он может сгодиться и клубам гораздо крепче, чем румынский. Вот только хотя бы иногда стоит сделать шаг назад, чтобы получилось затем два вперед. Сергей же, похоже, ждать не намерен и рассчитывает вытянуть счастливый билет. Интересно, хотя бы на экстралигу он уже согласен? Или с оговорками и не в любой коллектив?















