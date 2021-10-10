Павел Усенко

12 октября (ночью 13/10 по белорусскому времени) стартует очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Второй год подряд белорусские любители хоккея будут наблюдать за сильнейшей лигой мира с повышенным интересом, ведь в ней будет представлена и наша страна. Перед стартом самое время порассуждать кого из белорусов мы можем увидеть на заокеанских хоккейных площадках. На данный момент контракты с клубами НХЛ имеют 8 белорусов (5 нападающих и 3 защитника) остановимся на каждом из них поподробнее.



Егор Шарангович

Прошлый сезон не оставил никаких сомнений в том, что Егор готов играть в НХЛ. 30 очков в 54 матчах и вхождение в шорт-листы номинации на Колдер Трофи – лишнее тому доказательство. Подписанный на 2 года контракт с Нью-Джерси (4 миллиона долларов на 2 года) может сделать белоруса лакомым куском перед дедлайном для команд, которые являются реальным претендентом на Кубок Стэнли (хотя с составом этого года и сами Дэвилз могут хорошо пошуметь). Егор, прямо сейчас, игрок в котором тренерский штаб и менеджмент клуба видят будущее команды, что свидетельствует о том, что на долгое время (главное без травм) в лиге обосновался белорусский хоккеист.





Шанс увидеть в этом сезоне:100%





Евгений Оксентюк

Проспект Далласа в этом году после кэмпа проспектов попал на предсезонку основной команды. Пусть он и не сыграл ни одного спарринга, но возможность тренироваться с основной командой уже неплохая возможность для белоруса, выбранного под 162 номером драфта. Отправка в Техас (фарм из АХЛ) должна быть правильно оценена нашим нападающим. Подписанный летом контракт новичка должен направить Оксентюка на целенаправленную работу. Если он будет продолжать свое развитие и повторять трюки из молодежных лиг Северной Америки, то это явно не пройдет мимо внимания тренерского штаба Старз. Шансы увидеть Оксентюка в этом сезоне в основном составе Далласа призрачны, только если команду накроет эпидемия травм.





Шанс увидеть в этом сезоне: 5%





Алексей Протас

Алексей неплохо провел кэмп новичков и был приглашен в основной тренировочный лагерь в группу Александра Овечкина. Тренерский штаб дал сыграть Протасу три спарринга в которых он отметился 1 шайбой (в большинстве против Филадельфии) и отправил в Херши (фарм Вашингтона в АХЛ). Протас не является чеккером, но более нацелен на атаку (прошлогодний сезон в Динамо тому подтверждение) поэтому попасть в основу пока будет достаточно сложно. Овечкин, Кузнецов, Бэкстрем, Уилсон, Манта и Оши, если здоровы обязательно будут выходить в двух первых звеньях. У Алексея заканчивается контракт новичка, поэтому ему крайне необходимо улучшить свою статистику в играх за фарм, что может при благоприятных обстоятельствах способствовать его дебюту в НХЛ.





Шанс увидеть в этом сезоне: 30%

Владислав Колячонок

Молодой защитник сменил свою клубную прописку и теперь вместо задрафтовавшей его Флориды будет пытаться пробиться в состав койотов из Аризоны. Делать ему это придётся из АХЛовского Тусона, куда после двух матчей в составе команды в предсезонке (победа над Анахаймом и поражение от Далласа) он был отправлен тренерским штабом команды. Аризона сейчас находится в перестройке и менеджмент команды вместе с тренерским штабом пытаются вывести команду из кризиса. На данный момент, объективно Владу сложно было претендовать на попадание в основной состав команды, но длинный сезон может способствовать его дебюту. Неприкосновенными игроками основы в защите койотов на данный момент являются Чичран, Любушкин и Гостисбеер. Возможные травмы возрастного Строльмана (да и любого из защитников) и неуверенная игра молодых Тимминса и Содерстрема могут послужить стимулом для вызова Колячонка в основную команду, но здесь как говорится все будет зависеть от него самого.





Шанс увидеть в этом сезоне: 50%

Илья Соловьев

Защитник, проведший прошлый сезон в составе минского Динамо был быстро отсеян из кэмпа Калгари и отправлен для подготовки к сезону в Стоктон (АХЛовский фарм огненных). Увидеть Соловьева в составе основной команды в этом (а возможно и в ближайшие несколько сезонов) будет вряд ли возможно. Защитные порядки, несмотря на уход Джиордано на драфте расширения, команды сформированы, а в ближайшем резерве команды есть проспекты, выбранные под более высокими номерами на драфте. Возможно, для белоруса был бы более оптимален вариант развития карьеры в минском Динамо, ведь определенно, уровень КХЛ будет повыше второй по силе лиги Америки. Но в данном случае, нахождение не в фарме может играть и обратную роль. Ведь, играя в фарм-клубе ты находишься под более пристальным вниманием тренерского штаба.





Шанс увидеть в этом сезоне: 1%





Данила Климович

Молодой белорус, ставший первым (к удивлению, многих) игроком драфта этого года, кто подписал контракт с выбравшей его командой, был приглашен в основной кэмп команды. Талантливому нападающему удалось пройти несколько отсевов и сыграть один спарринг, что безусловно сулить ему неплохое будущее в канадской команде. Основным препятствием для дебюта пока является отсутствие опыта игры против взрослых команд. Отправка в АХЛовский фарм, а не в молодежную лигу говорит о том, что руководство команды видит в игроке не отдаленную, а ближайшую перспективу для усиления. Места в топ-6 нападения касаток заняты и максимум на что может рассчитывать Данила на данном этапе – 3 звено нападения и то, при условии травм игроков основного состава. Но если игра в АХЛ у него пойдет с первых матчей, то он наверняка сможет получить свой шанс и в основной команде.





Шанс увидеть в этом сезоне: 15%





Дмитрий Кузьмин

Молодой белорусский защитник, задрафтованный Виннипегом этим летом был приглашен в тренировочный лагерь основной команды. Однако сделано это было больше с ознакомительной целью для самого игрока. После пары тренировок Кузьмин был отправлен канадскую юниорскую лигу, что само по себе говорит о том, что в ближайшее время клуб не видит молодого защитника в основном составе. 18-летнему хоккеисту для начала стоит освоится на площадках канадского размера и адаптироваться к стилю игры на них. Вместе с тем, подписание контракта новичка говорит о том, что клуб через три года видит белоруса если не в составе основной команды, то близко к нему. Многое в карьере Дмитрия сейчас будет зависеть от него самого.





Шанс увидеть в этом сезоне: 1%





Максим Сушко

Дебют Максима в НХЛ состоялся еще в прошлом году, когда он сыграл 2 матча за Филадельфию. Это показывает, что тренерский штаб видит в белорусе игрока основной команды. Тем более, что контракт новичка у Сушко истекает следующим летом, а значит он должен по максимуму выложится в этом сезоне. Конечно, выше 4 звена он поднимется вряд ли, так как особой результативностью не отличается, но для каждой команды нужны игроки, которые не столько забивают сами, сколько не дают это делать лидерам соперников. Во время предсезонных спаррингов Сушко провел за основную команду один матч, где отметился заброшенной шайбой. После этого он был отправлен в АХЛ, где и начнет этот сезон.





Шанс увидеть в этом сезоне: 30%





Таким образом, можно смело говорить о том, что Беларусь точно будет представлена в лучшей хоккейной лиге мира. В каком количестве? Минимально со 100% уверенностью можно говорить об 1 представителе, в идеале их количество может увеличится до 5 (к Шаранговичу могут добавиться Протас, Колячонок, Сушко и Климович). Но, смотря на возраст наших хоккеистов, не покидает уверенность в том, что белорусское представительство в НХЛ с каждым годом будет увеличиваться.



