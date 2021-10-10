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Тимановская: «Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили»

Беларусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что в сборную Беларуси по легкой атлетике некоторые спортсмены попадают через связи.



«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить.

Я 20-ти кратная чемпионка и рекордсменка Беларуси, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все», – написала Тимановская у себя в Instаgram
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