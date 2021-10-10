







«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить.





Я 20-ти кратная чемпионка и рекордсменка Беларуси, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все», – написала Тимановская у себя в Instаgram