+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сильнейшая шахматистка Беларуси Ольга Баделько выступает под российским флагом

Сильнейшая шахматистка Беларуси 19-летняя Ольга Баделько теперь выступает за Россию.

Сильнейшая шахматистка Беларуси Ольга Баделько выступает под российским флагом

Об этом сообщает chess-news.ru.

Баделько два года назад стала международным гроссмейстером среди женщин, а больше года назад поступила в Миссурийский университет, но учиться пришлось лишь по интернету — из-за пандемии так и не смогла получить американскую визу. На днях прекратила учебу.

Недавно Баделько помогла команде "Южный Урал" выиграть европейский Кубок.

На данный момент она занимает 32-ю строчку мирового рейтинга (2438 очков).

Ольга - многократная чемпионка Беларуси, Еропы и мира в разных возрастных категориях. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]