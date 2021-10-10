







Баделько два года назад стала международным гроссмейстером среди женщин, а больше года назад поступила в Миссурийский университет, но учиться пришлось лишь по интернету — из-за пандемии так и не смогла получить американскую визу. На днях прекратила учебу.





Недавно Баделько помогла команде "Южный Урал" выиграть европейский Кубок.





На данный момент она занимает 32-ю строчку мирового рейтинга (2438 очков).





Ольга - многократная чемпионка Беларуси, Еропы и мира в разных возрастных категориях.











