Сильнейшая шахматистка Беларуси Ольга Баделько выступает под российским флагом
Сильнейшая шахматистка Беларуси 19-летняя Ольга Баделько теперь выступает за Россию.
Об этом сообщает chess-news.ru.
Баделько два года назад стала международным гроссмейстером среди женщин, а больше года назад поступила в Миссурийский университет, но учиться пришлось лишь по интернету — из-за пандемии так и не смогла получить американскую визу. На днях прекратила учебу.
Недавно Баделько помогла команде "Южный Урал" выиграть европейский Кубок.
На данный момент она занимает 32-ю строчку мирового рейтинга (2438 очков).
Ольга - многократная чемпионка Беларуси, Еропы и мира в разных возрастных категориях.
09:33 10/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение