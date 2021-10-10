Саснович в паре с Эйкери вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери вышли в 1/8 финала парного разряда турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Белоруска и норвежка были сильнее пары американок Риз Брантмейер и Катрины Скотт в 1/16 финала парного разряда турнира. Итог игры – 6:4, 6:1.
За выход в 1/4 финала А. Саснович и У. Эйкери сыграют с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
09:31 10/10/2021
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