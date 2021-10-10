



Белоруска и норвежка были сильнее пары американок Риз Брантмейер и Катрины Скотт в 1/16 финала парного разряда турнира. Итог игры – 6:4, 6:1.





За выход в 1/4 финала А. Саснович и У. Эйкери сыграют с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.



