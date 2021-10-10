



Как так вышло, что вы родились в Беларуси?

Так получилось, что моего деда по материнской линии по окончании Второй мировой войны Иосиф Сталин выслал в Сибирь. После его смерти поляки получили возможность вернуться домой, но дедушка не захотел, остался в Беларуси, а моя мама со своим другом уехали. Когда мама была беременной, она приехала назад, дед предложил остаться, родить здесь. А уже спустя два месяца после моего рождения папа забрал нас в Польшу. Ну а потом, как я уже говорил, каждое лето ездил к деду на каникулы, проводил там детство, много разговаривал на русском языке.





Беларусь для вас вторая родина?

Не стал бы так говорить, все же я там практически не жил. Я хорошо понимаю людей, которые живут в Беларуси и России.





Следите за тем, что происходит в стране?

Конечно, я вижу новости, что происходит не только в Беларуси, но и в мире. Но я не хочу говорить о политике публично. Кто-то может неправильно интерпретировать мои слова. Я и в Польше не говорю о политике. Вы же знаете, что в ней, как и в футболе, разбираются все. Приезжайте лучше в Варшаву в декабре, мы с вами посидим, выпьем, поговорим. Нас очень тепло встретили в Москве, очень много приятных людей окружали команду. Все же мы, славяне, доброжелательные люди, — цитирует Михневича "Р-Спорт".



