+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Чеслав Михневич: деда Сталин выслал в Сибирь. После его смерти можно было вернуться, но дед остался в Беларуси

Главный тренер польской "Легии" Чеслав Михневич рассказал, как так получилось, что он родился в Беларуси.


Как так вышло, что вы родились в Беларуси?
Так получилось, что моего деда по материнской линии по окончании Второй мировой войны Иосиф Сталин выслал в Сибирь. После его смерти поляки получили возможность вернуться домой, но дедушка не захотел, остался в Беларуси, а моя мама со своим другом уехали. Когда мама была беременной, она приехала назад, дед предложил остаться, родить здесь. А уже спустя два месяца после моего рождения папа забрал нас в Польшу. Ну а потом, как я уже говорил, каждое лето ездил к деду на каникулы, проводил там детство, много разговаривал на русском языке.

Беларусь для вас вторая родина?
Не стал бы так говорить, все же я там практически не жил. Я хорошо понимаю людей, которые живут в Беларуси и России.

Следите за тем, что происходит в стране?
Конечно, я вижу новости, что происходит не только в Беларуси, но и в мире. Но я не хочу говорить о политике публично. Кто-то может неправильно интерпретировать мои слова. Я и в Польше не говорю о политике. Вы же знаете, что в ней, как и в футболе, разбираются все. Приезжайте лучше в Варшаву в декабре, мы с вами посидим, выпьем, поговорим. Нас очень тепло встретили в Москве, очень много приятных людей окружали команду. Все же мы, славяне, доброжелательные люди, — цитирует Михневича "Р-Спорт".
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]