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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции, но поул-позицию займёт Валттери Боттас

Британец получил штраф за замену мотора.


Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Фото - Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции. Лидер общего зачета Формулы-1 на 0,130 секунды опередил своего напарника Валттери Боттаса.

Однако в воскресенье Хэмилтон начнет гонку с 11-й позиции, пишет Спортарена Британец получил десять позиций штрафа из-за замены мотора.

С поул-позиции на Гран-при Турции стартует Боттас. Также с первого ряда стартовой решетки начнет гонку Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Третьим будет стартовать пилот Феррари Шарль Леклер, четвертым — Пьер Гасли из Альфа Таури.

Гран-при Турции пройдет завтра, 10 октября. Начало — в 15:00 по минскому времени.
Источник: Артур Борис
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