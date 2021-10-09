



"Я не считаю себя фаворитом, и мне никогда не нравилось об этом говорить до того, как станет известен результат. Было бы здорово выиграть еще один "Золотой мяч". Быть единственным игроком, который завоевал шесть таких наград, — уже удивительное чувство.





Получить седьмой "Золотой мяч" — это было бы невероятно. Прошлым летом я выиграл трофей, которого мне не хватало, — Кубок Америки, и для меня это был кульминационный момент. Если я выиграю еще один "Золотой мяч", то буду очень рад и благодарен, но я об этом не думаю", — цитирует Месси France Football, пишет Прессбол.











