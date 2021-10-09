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Лионель Месси: не считаю себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Но получить седьмой — это было бы невероятно

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не считает себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".


"Я не считаю себя фаворитом, и мне никогда не нравилось об этом говорить до того, как станет известен результат. Было бы здорово выиграть еще один "Золотой мяч". Быть единственным игроком, который завоевал шесть таких наград, — уже удивительное чувство.

Получить седьмой "Золотой мяч" — это было бы невероятно. Прошлым летом я выиграл трофей, которого мне не хватало, — Кубок Америки, и для меня это был кульминационный момент. Если я выиграю еще один "Золотой мяч", то буду очень рад и благодарен, но я об этом не думаю", — цитирует Месси France Football, пишет Прессбол.
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