







Причиной отзыва статуса соответствия у КНДР и Индонезии стало несоответствие требованиям реализации программы тестирования. Проблемы Таиланда связаны с неполным внедрением требований Кодекса ВАДА в национальное антидопинговое законодательство.





Указанные страны не смогут выступать под флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах, пишет Прессбол, но будут допущены под флагом на Олимпийские и Паралимпийские игры.





Продолжительность санкций зависит от сроков восстановления антидопинговых агентств в каждой из трех стран, но продлятся они минимум год, сообщает пресс-служба ВАДА.











