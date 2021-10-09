КНДР, Таиланд и Индонезия лишены права выступать под национальными флагами на чемпионатах мира
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило КНДР, Индонезию и Таиланд права выступать под национальными флагами.
Причиной отзыва статуса соответствия у КНДР и Индонезии стало несоответствие требованиям реализации программы тестирования. Проблемы Таиланда связаны с неполным внедрением требований Кодекса ВАДА в национальное антидопинговое законодательство.
Указанные страны не смогут выступать под флагом на региональных, континентальных и мировых чемпионатах, пишет Прессбол, но будут допущены под флагом на Олимпийские и Паралимпийские игры.
Продолжительность санкций зависит от сроков восстановления антидопинговых агентств в каждой из трех стран, но продлятся они минимум год, сообщает пресс-служба ВАДА.
16:04 09/10/2021
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