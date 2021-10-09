



Джнамарко Тамбери и Мутаз Баршим в Токио показали одинаковый результат и оба стали олимпийскими чемпионами, отказавшись от дополнительных попыток.





Честно говоря, если бы ты оказался в такой ситуации, ты бы перепрыгнул решающую попытку, чтобы разделить золото и серебро?

Это зависит от того, с кем бы я оказался в такой ситуации. Если бы это были Тамбери или Баршим, я бы выполнил еще одну попытку. Неважно, проиграл бы или нет. Я в себе уверен, и я бы прыгнул еще раз. А если бы там был мой друг Илья Иванюк, я бы задумался, стоит ли это делать. Тамбери и Баршим — хорошие друзья, и они сделали историю. И это действительно красиво — два друга вместе становятся олимпийскими чемпионами. Я бы со своим другом поступил таким же образом.





В прыжках в высоту у тебя много друзей?

Достаточно. У меня хорошие отношения с Андреем Чурило. После Олимпиады подружились с Джанмарко Тамбери. Все знают, что мои друзья — россияне Илья Иванюк и Миша Акименко. Мои хорошие товарищи — Богдан Бондаренко и Андрей Проценко из Украины. В общем, в нашем секторе у всех хорошие отношения. К каждому спортсмену можно подойти, что-то спросить, о чем-то попросить, посоветоваться, и никто не откажет. У нас нет такого, чтобы мы желали неудачи или провала друг другу. В прыжках в высоту всегда так. Это еще спортсмены старшего поколения завели, а мы продолжаем. Вместе соревнуемся — вместе и отдыхаем. И во время соревнований легче, если между попытками можешь пошутить, поговорить на другие темы. Это помогает не нервничать и не волноваться, — цитирует Недосекова "Звязда".







