Беларусь - Чехия. Соперников рассудят арбитры из Франции
Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Беларуси и Чехии рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.
Помогать на линиях соотечественнику будут Сириль Мунье и Меди Рамуни, видеоассистентом станет Вилли Делажо. Четвертый судья — Жереми Стинат.
Напомним, пишет Football.by, матч Беларусь - Чехия пройдет в Казани на стадионе "Центральный" 11 октября и начнется в 21:45 по белорусскому времени.
13:29 09/10/2021
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