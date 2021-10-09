+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь - Чехия. Соперников рассудят арбитры из Франции

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Беларуси и Чехии рассудит бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.


Помогать на линиях соотечественнику будут Сириль Мунье и Меди Рамуни, видеоассистентом станет Вилли Делажо. Четвертый судья — Жереми Стинат.

Напомним, пишет Football.by, матч Беларусь - Чехия пройдет в Казани на стадионе "Центральный" 11 октября и начнется в 21:45 по белорусскому времени.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]