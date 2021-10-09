



Что Брест, что Амадора, что теперь вот Жодино — всюду эти неудачи наших парней были схожи. Они играют не сказать, чтобы безнадежно. Не отбиваются напропалую. Не терпят крупных поражений. Но, пишет Football.by, не удерживая свои ворота на замке, не имеют достаточно голевых моментов, чтобы набирать очки. Это история не про россыпь профуканных возможностей, а про трудности с их созданием.





И вот белорусский молодняк уступает 1:2 Исландии, всего лишь 0:1 — звездным соотечественникам Криштиану Роналду, а теперь и 0:2 — середнякам нашей группы "D" грекам. И можно сколь угодно долго утешать себя тем, что мы даем достойный отпор звездным португальцам. И что играем примерно наравне с двумя другими оппонентами. Но только на хлеб это не намажешь.





И на выходе — ни единого набранного очка после трех туров с разницей мячей 1-5. Карлики из Лихтенштейна, а не мы, замыкают таблицу только лишь потому, что у них — 0-28. Впереди у наших ребят как раз вторничный матч дома с аутсайдером. И реальность такова, что сейчас это — единственная команда группы, которую по силам обыграть белорусам.

Беларусь -- Греция. Фото БФФ





А пожаловавшие к ученикам Ясинского греки очки набирали регулярно — здесь и разгром бедняг из Лихтенштейна (те накануне слегка уступили португальцам — 0:9 было уже к перерыву), и ничьи с Кипром и Исландией. Их пятничный "старт" был сложен из единственного легионера (хавбека "Пармы" Загаритиса) и игроков внутреннего чемпионата. Но и там какая клубная прописка — "Олимпиакос", "Панатинаикос", ПАОК, АЕК!





Наверное, хорошо еще, что на лавке остались два защитника — экс-игрок "Фиорентины" Анцулас и Михелис, которого "Милан" летом одолжил "Виллему II". А нападающий Эммануилидис из датского "Вайле" и хавбек Ботос из голландского "Гоу Эхед Иглз" так и вовсе оказались вне заявки.





Хозяева тоже кое-кого недосчитались. Например, Зиновича из "Локо", которого отдали на подмогу юниорской сборной Андрея Скоробогатько (у нее сейчас свой отбор). А еще — основного голкипера Макавчика, опорника Сибилева, крайков Ковалева, Некрасова, Антилевского-младшего.





При этом на вооружение снова была взята расстановка с тремя центральными защитниками. А некоторое недоумение вызвало то, что связку форвардов с минским динамовцем Ложкиным составил Потапенко из "Слуцка". При этом вторые (с четырьмя мячами) бомбардиры брестского "Динамо" и "Минска" Шестюк и Богомольский соответственно остались на лавке.





БЕЛАРУСЬ (5-3-2): Сокол — Халимончик (Прищепа, 80), Мирошников (к), Супранович, Бочеров, Орешкевич (Морозов, 70) — Давыскиба (Никифоренко, 61), Вегеря, Сотников (Шестюк, 80) — Ложкин, Потапенко (Богомольский, 70).





ГРЕЦИЯ (4-4-2): Цолакис — Лирацис, Михаилидис, Г.Христопулос, Диамантис — Канеллопулос, Цингарас (Тимианис, 75), Сурлис, Загаритис — Лолис (Сарделис, 84), Куциас (Э.Христопулос, 61).

Да, голевые моменты у чужих ворот снова были на вес золота. И потому те два, что случились у Ложкина до перерыва, приходится ценить и беречь. На 13-й минуте все началось с перехвата от опорника Вегери. "Канонир" из Дзержинска направил мяч с центра поля влево — тому самому Потапенко, на навес которого наш форвард откликнулся неточным ударом головой. А значит, все завершилось так же, как и парой минут ранее у греков.





Совсем скоро, на 17-й минуте, Ложкин ломанулся к "рамке" южан, но мяч вынесли из-под ноги на убойной позиции. И это снова была сопоставимая по опасности реакция на угрозу от соперника парой минут ранее. А потом — все, продолжения не последовало. 19-я минута, и навес одноклубника Буффона Загаритиса (из зоны Халимончика) замкнул головой Лирацис (из-под Бочерова) — есть шикарный сэйв голкипера "Арсенала" Сокола! Но вскоре не помог и он — когда после корнера гостей у его владений образовалась сутолока, и после рикошетов капитан Диамантис бабахнул с линии вратарской — 0:1.





Что было после антракта? Белорусы стали чаще отнимать у гостей мяч и дольше им владеть. Но к его продвижению к воротам соперника это по-прежнему не приводило. Симптоматично, что угроза им приключилась после "стандарта". Но Орешкевич на 51-й минуте после заброса со штрафного коряво пробил с ходу с левого угла вратарской. А еще, многообещающе владея мячом, наши парни вместо обострения допускали столько неточных пасов на чужой половине. Апофеозом стала слишком сильная, нерасчетливая передача Вегери на Потапенко на 65-й минуте. А ведь можно было бить с убойной позиции.





Настала пора массовых замен, и у нас появились-таки на поле и те самые Шестюк с Богомольским, и Никифоренко с Морозовым. Это (особенно выход на поле форварда "Ислочи") придало атакам хозяев настойчивости и цельности. Но эффект был прежним. А вот замены греков... Второе взятие ворот Сокола соорудили как раз парни, поднятые с лавки. Эфимиос Христопулос, получив пас с центра поля, пробросил мяч мимо Супрановича. А затем отправил его влево, где скопились без опеки с занесенной для удара ногой сразу двое. Шла 84-я минута. Дальше можно было не играть.

Беларусь -- Греция. Фото БФФ





Беларусь (U-21) — Греция (U-21) — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Диамантис (27). 0:2 — Сарделис (84, пас — Э.Христопулос).





ГРУППА "D"





7.10. Португалия — Лихтенштейн — 11:0 (Нуну Тавареш, 4, Андре Алмейда, 8, Гонсалу Рамуш, 12, 19, 24, 39, Фабиу Силва, 13, 44, Фабиу Виейра, 36-п, Тиагу Томаш, 62, Франсишку Консейсау, 76).





Турнирное положение: 1.Греция — 8 (4). 2.Кипр — 7 очков (3 игры). 3.Португалия — 6 (2). 4.Исландия — 4 (2). 5.Беларусь — 0 (3). 6.Лихтенштейн — 0 (4).





Ближайшие матчи. 12.10. Беларусь — Лихтенштейн. Исландия — Португалия. Кипр — Греция.