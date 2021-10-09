Журналист sport.delfi.ee Гуннар Лехесте назвал результат самым значимым за четыре года.





— Вся правда об игре: Эстония доминировала, транжирила много моментов, но забила дважды. Самая значимая победа за четыре года сладка на вкус!









Сборная Эстонии одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира с октября 2017 года, в ослабленном составе обыграв белорусов на стадионе "Ле Кок Арена" (2:0) благодаря голам Эрика Сорга и Сергея Зенева, пишет Прессбол.





Последний раз "синие" смогли ощутить радость победы в отборе чемпионата мира четыре года назад, 7 октября, когда обыграли Гибралтар со счетом 6:0 на выезде, — пишет корреспондент.









Главный тренер эстонцев Томас Хеберли после игры даже немного порассуждал о турнирных перспективах.





— Томас Хеберли о неожиданно захватывающей ситуации в таблице: мы знаем, что второе место все еще достижимо.









Реакция пользователей sport.delfi.ee:





— Для Эстонии текущее положение в таблице стало "неожиданно захватывающим"? Не неожиданно! Например, я этого ожидал, и все это можно было предсказать — совершенно ожидаемая ситуация! Я тоже с нетерпением жду победы в понедельник. А сейчас я ожидал победы со счетом побольше, чем 2:0. Вот наше оборонительное начало было неожиданным: нечего было бояться.





Ответ: Нечего было бояться? Лучше опасаться, чем потом сожалеть. Эти три очка были очень важными с турнирной точки зрения.





— Вперед, на чемпионат мира! Вперед!





Ответ: Думаю, что и титул чемпионов мира тоже реален.













— Мечты. Смешно.

















Другие комментарии эстонских форумщиков:





— Да, они могут, оказывается… Я уже не был уверен, что они способны победить или хотя бы сыграть вничью. Признаю, был не прав.









— Невероятная история. Думал, не дождусь.









— Бессмысленные действия... Неумелые угловые от Васильева... Клоунада со второй командой Беларуси?!









— Это явно была лучшая игра эстонской команды за долгое время. Не по результату, но по тому, как играла команда.





— Страшно представить, что сделают с белорусской командой, когда та вернется домой.





— Очевидно, что следующая белорусская команда будет в совершенно новом составе, и никто ничего не узнает о старой. Или они останутся за границей.









— Молодцы, нечего сказать. Против валлийцев шансы тоже будут.





— Да ладно! Наконец победа, и даже с двумя голами (!) дома. Наверное, следующая игра для нас не так хорошо закончится, пусть мы и снова будем в родных стенах.





— Качество игры обычное, но, к счастью для нас, Беларусь сейчас еще менее яркую показывает. Возможностей было много, могли забить больше, но на поле не было человека, который бы решал каждый эпизод.





— Невероятно. Следующей победы будем ждать еще столько же.



















