"Самая значимая победа за четыре года сладка на вкус!" Что писали эстонцы об игре с белорусами
Последний раз такой праздник им дарила сборная Гибралтара.
Журналист sport.delfi.ee Гуннар Лехесте назвал результат самым значимым за четыре года.
— Вся правда об игре: Эстония доминировала, транжирила много моментов, но забила дважды. Самая значимая победа за четыре года сладка на вкус!
Сборная Эстонии одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира с октября 2017 года, в ослабленном составе обыграв белорусов на стадионе "Ле Кок Арена" (2:0) благодаря голам Эрика Сорга и Сергея Зенева, пишет Прессбол.
Последний раз "синие" смогли ощутить радость победы в отборе чемпионата мира четыре года назад, 7 октября, когда обыграли Гибралтар со счетом 6:0 на выезде, — пишет корреспондент.
Главный тренер эстонцев Томас Хеберли после игры даже немного порассуждал о турнирных перспективах.
— Томас Хеберли о неожиданно захватывающей ситуации в таблице: мы знаем, что второе место все еще достижимо.
Реакция пользователей sport.delfi.ee:
— Для Эстонии текущее положение в таблице стало "неожиданно захватывающим"? Не неожиданно! Например, я этого ожидал, и все это можно было предсказать — совершенно ожидаемая ситуация! Я тоже с нетерпением жду победы в понедельник. А сейчас я ожидал победы со счетом побольше, чем 2:0. Вот наше оборонительное начало было неожиданным: нечего было бояться.
Ответ: Нечего было бояться? Лучше опасаться, чем потом сожалеть. Эти три очка были очень важными с турнирной точки зрения.
— Вперед, на чемпионат мира! Вперед!
Ответ: Думаю, что и титул чемпионов мира тоже реален.
— Мечты. Смешно.
Другие комментарии эстонских форумщиков:
— Да, они могут, оказывается… Я уже не был уверен, что они способны победить или хотя бы сыграть вничью. Признаю, был не прав.
— Невероятная история. Думал, не дождусь.
— Бессмысленные действия... Неумелые угловые от Васильева... Клоунада со второй командой Беларуси?!
— Это явно была лучшая игра эстонской команды за долгое время. Не по результату, но по тому, как играла команда.
— Страшно представить, что сделают с белорусской командой, когда та вернется домой.
— Очевидно, что следующая белорусская команда будет в совершенно новом составе, и никто ничего не узнает о старой. Или они останутся за границей.
— Молодцы, нечего сказать. Против валлийцев шансы тоже будут.
— Да ладно! Наконец победа, и даже с двумя голами (!) дома. Наверное, следующая игра для нас не так хорошо закончится, пусть мы и снова будем в родных стенах.
— Качество игры обычное, но, к счастью для нас, Беларусь сейчас еще менее яркую показывает. Возможностей было много, могли забить больше, но на поле не было человека, который бы решал каждый эпизод.
— Невероятно. Следующей победы будем ждать еще столько же.
12:24 09/10/2021
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