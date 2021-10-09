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Не получился у нас первый тайм. Вроде и выстояли, но было очень сложно. Во второй половине наладили более или менее игру, выпустив Павла Седько вместо Андрея Соловья. Кажется нам стало проще играть против соперника, однако пропустили необязательный гол, пишет Прессбол. Пытались затем отыграться, но в концовке получили еще один мяч в свои ворота.





Какие-то положительные моменты можете отметить в сегодняшнем матче для своей команды?

Положительный момент, наверное, только один могу отметить. Футболисты боролись на поле с первой и до последней секунды, старались изо всех сил выиграть, но, к сожалению, это не получилось. А по игре еще будем смотреть видео, поймем, что у нас было плохо, а что хорошо.





Вас удивило, что сборная Эстония провела настолько сильный матч?

Вы знаете, в какой-то мере нет. Мы готовились к подобному. Видели ее матчи как с валлийцами, так и с бельгийцами, которым сборная Эстонии забила два мяча. Для нас высокий уровень игры соперника не стал сюрпризом. Мы знали, что сборная Эстонии хороша, знали, как она будет играть. При этом, повторюсь, что первый тайм у нас не получился. Видимо, сказалось, что у нас было много новых ребят, которые в первый раз выступали за национальную команду. Пока они втягивались в игру, в этот момент было трудно. Но во втором тайме все успокоилось, но случился необязательный гол.





В стартовом составе вышли, пожалуй, два лучших белорусских нападающих на данный момент — Виталий Лисакович и Андрей Соловей. Однако команда за весь матч не создала ни одного по-настоящему опасного голевого момента. Чем это объяснить?

В первую очередь, думаю, что это несыгранность. У нас практически не было времени, чтобы наладить командные взаимодействия. Надо время, чтобы ребята сыгрались и чтобы у них начало получаться вместе.





До матча в Казани против сборной Чехии этого времени совсем немного...

Да, очень сложно. Игра состоится уже через три дня. Разберем поединок в Таллинне, покажем его футболистам. Тренировок практически не будет. Тренировки будут в основном восстановительного характера и только одна тактическая. Но мы посмотрим сегодняшнюю игру и попытаемся сделать что-то лучше.



































