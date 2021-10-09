







Президент России Владимир Путин поручил до середины лета 2022 года подготовить программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию, сообщается на сайте Кремля.





Работать над проектом будут правительство РФ, органы исполнительной власти в регионах при содействии Всероссийской федерации плавания.





Речь идет о том, пишет Sputnik.by, чтобы обучать плаванию в различных образовательных учреждениях, организациях отдыха и оздоровления детей.





Президент РФ поручил включить в российские госпрограммы сопутствующие мероприятия: обеспечить производство модульных и мобильных бассейнов, установить целевой показатель по количеству детей, ежегодно обучающихся по программе, а также определить источники финансирования программы на федеральном и региональном уровнях с 2023 года.





Исполнить поручение должны до 30 июня 2022 года, ответственность возложена на премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.











