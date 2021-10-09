ФИФА планирует отложить клубный чемпионат мира до 2022 года
ФИФА планирует отложить клубный чемпионат мира до начала 2022 года из-за пандемии коронавируса, сообщили Ассошиэйтед Пресс источники в организации на условиях анонимности.
В сентябре Япония из-за распространения коронавируса отказалась от проведения турнира, который должен был пройти с 9 по 19 декабря. Позднее от заявки отказалась ЮАР из-за необходимости вакцинации большего числа жителей страны.
По информации источника, пишет Прессбол, в настоящее время ФИФА изучает возможность проведения турнира в январе или феврале 2022 года. Одним из вариантов проведения соревнований называется Катар, который может протестировать спортивные площадки перед чемпионатом мира среди мужских сборных, который состоится в ноябре-декабре 2022 года.
09:57 09/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение