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ФИФА планирует отложить клубный чемпионат мира до 2022 года

ФИФА планирует отложить клубный чемпионат мира до начала 2022 года из-за пандемии коронавируса, сообщили Ассошиэйтед Пресс источники в организации на условиях анонимности.


В сентябре Япония из-за распространения коронавируса отказалась от проведения турнира, который должен был пройти с 9 по 19 декабря. Позднее от заявки отказалась ЮАР из-за необходимости вакцинации большего числа жителей страны.

По информации источника, пишет Прессбол, в настоящее время ФИФА изучает возможность проведения турнира в январе или феврале 2022 года. Одним из вариантов проведения соревнований называется Катар, который может протестировать спортивные площадки перед чемпионатом мира среди мужских сборных, который состоится в ноябре-декабре 2022 года.
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