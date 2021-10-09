Месси, Роналду, Левандовски — в числе 30 номинантов на "Золотой мяч"
Авторитетный журнал France Football объявил номинантов на звание "Лучшего игрока Европы". Французское издание 8 октября, назвал всех претендентов на престижную награду.
Церемония ее вручения состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. За "Золотой мяч" в этом году, как и ранее, пишет Прессбол, будут бороться 30 футболистов.
Первая пятерка: Эрлинг Холланд (Боруссия Д), Рияд Марез (Манчестер Сити), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Н'голо Канте, Мейсон Маунт (оба — Челси).
Вторая пятерка: Харри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуижди Доннарумма (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер).
Третья пятерка: Лионель Месси (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус)
Четвертая пятерка: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартинес (Интер), Симон Кьяер (Милан).
Пятая пятерка: Роберт Левандовски (Бавария), Жоржинью (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Челси).
Шестая пятерка: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вильярреал), Фил Фоден (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико).
В прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы (France Football) причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса.
09:33 09/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение