







Церемония ее вручения состоится 29 ноября в парижском театре Шатле. За "Золотой мяч" в этом году, как и ранее, пишет Прессбол, будут бороться 30 футболистов.





Первая пятерка: Эрлинг Холланд (Боруссия Д), Рияд Марез (Манчестер Сити), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Н'голо Канте, Мейсон Маунт (оба — Челси).





Вторая пятерка: Харри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуижди Доннарумма (ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер).





Третья пятерка: Лионель Месси (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус)





Четвертая пятерка: Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Лаутаро Мартинес (Интер), Симон Кьяер (Милан).





Пятая пятерка: Роберт Левандовски (Бавария), Жоржинью (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Челси).





Шестая пятерка: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жерар Морено (Вильярреал), Фил Фоден (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико).





В прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы (France Football) причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса.







