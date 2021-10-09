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Василий Хомутовский: «Когда лояльность ценится выше профессионализма, ничего путного не получится»

Тренер вратарей клуба «Аль-Фейха» и подписант письма за честные выборы Василий Хомутовский на Youtube-канале Hodasevich-LIVE порассуждал о проблемах в белорусском футболе. Но по большому счету -- не только в нем.





«Когда лояльность ценится выше профессионализма, ничего путного не получится. Возьмем пример Бернда Штанге – человека, который начал выстраивать всю систему и это самое сложное, но и самое эффективное. Сборная за всю историю поднялась в рейтинге при Штанге так, как за всю историю не поднималась. И посмотрим где сейчас она. Это было поэтапное развитие, сборная постепенно поднималась, сколько ноунеймов он раскрыл, сколько игроков уехало в более сильные чемпионаты. 

Никто сразу не придет и не даст суперрезультат. Но системное развитие всегда приносит результат», – сказала Хомутовский.
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