















«Когда лояльность ценится выше профессионализма, ничего путного не получится. Возьмем пример Бернда Штанге – человека, который начал выстраивать всю систему и это самое сложное, но и самое эффективное. Сборная за всю историю поднялась в рейтинге при Штанге так, как за всю историю не поднималась. И посмотрим где сейчас она. Это было поэтапное развитие, сборная постепенно поднималась, сколько ноунеймов он раскрыл, сколько игроков уехало в более сильные чемпионаты.





Никто сразу не придет и не даст суперрезультат. Но системное развитие всегда приносит результат», – сказала Хомутовский.