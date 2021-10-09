



Игра сборной Беларуси в Таллине против сборной Эстонии вызвала очень много вопросов. Состав, тактическая схема, рисунок, замены – все это заставляло крепко задуматься. Но главный вопрос куда глобальнее. Что это вообще было!? Впрочем, ответ находится быстро. Это было ужасно, пишет Спортарена. В Эстонии сборная провела очень невыразительный и немощный матч. Заслужено проиграла, опустилась на последнее место в группе и рискует там и закончить отборочный цикл.





Подменяющий Георгия Кондратьева Олег Радушко не стал отходить от схем босса и выставил на игру против Эстонии пять защитников. Тройку центральных сформировали дебютант сборной Руслан Юденков, номинальный опорник Александр Селява и опытный Максим Бордачев. На троих футболистам 108 лет. Гомельчанин, к слову, провел очень добротный матч. Ошибок в его исполнении не было. Он своевременно действовал на перехватах и подборах, неплохо выбирал позицию.





Фото: abff.by





По краям бегали более молодые Глеб Шевченко и Роман Бегунов. При такой схеме латерали должны закрывать всю бровку. Так поначалу и было. В первые минуты матча крайков можно было заметить у чужой линии ворот. Однако достаточно быстро эстонцы пофиксили баги в своей защите и перекрыли нашим кислород. Впрочем о проблемах с игрой чуть ниже.





В центре поля действовали Евгений Яблонск� �, Артем Быков и Владислав Климович. Выше Артем Соловей, еще выше Виталий Лисакович. Иногда форварды менялись местами, а иногда (очень редко) действовали на одной линии. Если выражать все в цифрах, то было что-то похожее на 3-5-1-1 или 5-3-1-1.

Проблемы у белорусов начались минуте на 15-й, когда хозяева после того, как приноровились к действиям соперника, взяли мяч под контроль. У подопечных Радушко, наоборот, мяч совершенно не держался. Гости делали максимум 2-3 паса, после чего следовала потеря – неточный пас или отбор от соперника, который очень умело накрывал. Иногда казалось, что против «белокрылых» играют бельгийцы, а не эстонцы.





К 22-й минуте Эстония владела мячом 59 процентов времени. И до конца матча пропорции не изменились. Подавляющим преимущество хозяев было и в угловых. Хозяева подали 14 стандартов с угла поля (12 в первом тайме), гости – два. В середине первого тайма был отрезок из пяти угловых у ворот Павла Павлюченко подряд. И каждый был разыгран по-разному и каждый был опасен! После одного из них только удача спасла белорусов от гола. Сорга бил головой без помех, но мяч попал в спину Шевченко и разминулся с пустой рамкой.

Хозяева действовали агрессивно, с желанием. Белорусам же этого не хватало. На обе ноги хромал и выход из обороны в атаку. Из-за прессинга эстонцев, комбинировать и начинать атаки спокойно не получалось. Частенько приходилось прибегать к длинным забросам, с которыми или легко справлялась опорная зона «черно-бело-синих», или они следовали не в ту зону, куда открывались нападающие. Решения проблемы тренерский штаб так и не нашел. В итоге за 90 минут футболисты лишь раз создали что-то похожее на опасный момент – в середине второго тайма Лисакович бил с угла вратарской, но кипер хозяев справился.





На счет желания тоже есть вопросы. Показательный пример: 92 минута, 37-летний капитан эстонцев Константин Васильев уходит на рывке от Руслана Лисаковича, который появился на поле всего десятью минутами ранее! В следующий раз похожий забег завершился вторым голом в наши ворота.





Фото: abff.by





Вообще, что касается замен, то все рокировки Радушко не сработали. Первую тренер произвел еще в перерыве. Вместо Соловья вышел Павел Седько. Интересно, что форвард Гомеля не выглядел слабым звеном. Наоборот, искал пространство, старался цепляться за мячи. Вышла какая-то странная замена. Седько часто сваливался на левый фланг, оставляя Лисаковича в одиночестве впереди. Куда больше хотелось видеть тактическое перестроение, добавляющее игроков в атаку (переход на игру четыре ЦЗ в линию, например), но тренер решил, что один удар за тайм против Эстонии это недостаточная причина, чтобы что-то менять кардинально.





На ломку системы Радушко решился уже после пропущенного гола. На 66-й минуте вместо Бордачева, которого собственно при голе и продавили в штрафной два эстонца, вышел Вадим Побудей. Сборная перестроилась на 4-4-2. Но сильно это не помогло. Характер игры не поменялся.

Эстонцы взяли убедительный реванш за мартовское поражение и благодаря очку добытому в сентябре против Уэльса, опустили Беларусь на последнее место в группе. Теперь наша «националка» уже точно потеряла все шансы на выход в плей-офф. Почти нет шансов и на уход со дна. Для этого нужно отбирать очки у Уэльса и Чехии. С такой игрой сделать это будет просто невозможно.