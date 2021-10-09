Торпедо - Динамо-Минск





Матч между "Торпедо" и минским "Динамо" пройдет без зрителей. Об этом пишет Спортарена со ссылкой на пресс-службу нижегородцев.





Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Старт игры в Нижнем Новгороде запланирован на 17:00 по белорусскому времени.

Беспроигрышная серия минчан составляет пять матчей. В таблице Западной конференции "Зубры" идут пятыми, имея в активе 19 очков.





Торпедо с 14 баллами занимает восьмую позицию на Западе.