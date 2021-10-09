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Без зрителей пройдет матч между "Торпедо" и минским "Динамо"

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нижнем Новгороде.

Торпедо - Динамо-Минск

Матч между "Торпедо" и минским "Динамо" пройдет без зрителей. Об этом пишет Спортарена со ссылкой на пресс-службу нижегородцев. 

Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Старт игры в Нижнем Новгороде запланирован на 17:00 по белорусскому времени.
 
Беспроигрышная серия минчан составляет пять матчей. В таблице Западной конференции "Зубры" идут пятыми, имея в активе 19 очков.

Торпедо с 14 баллами занимает восьмую позицию на Западе.
Источник: Влад Воронин
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