Без зрителей пройдет матч между "Торпедо" и минским "Динамо"
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нижнем Новгороде.
Торпедо - Динамо-Минск
Матч между "Торпедо" и минским "Динамо" пройдет без зрителей. Об этом пишет Спортарена со ссылкой на пресс-службу нижегородцев.
Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Старт игры в Нижнем Новгороде запланирован на 17:00 по белорусскому времени.
Беспроигрышная серия минчан составляет пять матчей. В таблице Западной конференции "Зубры" идут пятыми, имея в активе 19 очков.
Торпедо с 14 баллами занимает восьмую позицию на Западе.
Источник: Влад Воронин
08:35 09/10/2021
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