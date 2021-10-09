



Известное издание France Football огласило имена претендентов на трофей Льва Яшина, пишет Спортарена. Данная награда вручается лучшему голкиперу года.





На трофей Льва Яшина претендуют 10 вратарей:





Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити);

Эдуар Менди (Сенегал, Челси);

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);

Каспер Шмайхель (Дания, Лестер);

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал);

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла);

Ян Облак (Словения, Атлетико);

Кейлор Навас (Коста-Рика, ПСЖ);

Мануэль Нойер (Германия, Бавария);

Самир Ханданович (Словения, Интер).





Победитель номинации станет известен 29 ноября во время церемонии вручения Золотого мяча-2021, которая пройдет в Театре Шатле в Париже.





В 2019 году обладателем премии Льва Яшина стал голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер.











