Куртуа, Навас, Облак и еще семь голкиперов претендуют на трофей Яшина
Победитель номинации определится 29 ноября.
Известное издание France Football огласило имена претендентов на трофей Льва Яшина, пишет Спортарена. Данная награда вручается лучшему голкиперу года.
На трофей Льва Яшина претендуют 10 вратарей:
Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити);
Эдуар Менди (Сенегал, Челси);
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ);
Каспер Шмайхель (Дания, Лестер);
Тибо Куртуа (Бельгия, Реал);
Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла);
Ян Облак (Словения, Атлетико);
Кейлор Навас (Коста-Рика, ПСЖ);
Мануэль Нойер (Германия, Бавария);
Самир Ханданович (Словения, Интер).
Победитель номинации станет известен 29 ноября во время церемонии вручения Золотого мяча-2021, которая пройдет в Театре Шатле в Париже.
В 2019 году обладателем премии Льва Яшина стал голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер.
Источник: Влад Воронин
08:16 09/10/2021
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