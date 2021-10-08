







"Я подаю заявку на проведение Евро-2028 в Италии. Таким образом мы сможем наконец-то реконструировать стадионы".





Место проведения Евро-2028 будет определено в следующем году, пишет Прессбол. На то, чтобы принять турнир, претендуют две совместные заявки: Румыния/Греция/Сербия/Болгария и Дания/Швеция/Норвегия/Финляндия.





Италия ранее принимала чемпионаты Европы в 1968 и 1980 году.











