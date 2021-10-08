Реакция Роналду, признанного лучшим игроком английской Премьер-лиги: Надо продолжать упорно работать
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, признанный, лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, сделал публикацию посвященную этому событию.
"Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим товарищам по команде в "Манчестер Юнайтед", я не смог бы этого добиться без них. Надо продолжать упорно работать и результаты будут", - написал Роналду на своей странице в Instagram.
Отметим, пишет ru.oxu.az, что в список претендентов на награду также входили Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").
20:40 08/10/2021
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