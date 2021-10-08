



"Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим товарищам по команде в "Манчестер Юнайтед", я не смог бы этого добиться без них. Надо продолжать упорно работать и результаты будут", - написал Роналду на своей странице в Instagram.





Отметим, пишет ru.oxu.az, что в список претендентов на награду также входили Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Аллан Сент-Максимен ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаила Сарр ("Уотфорд").



