Смартпресс собрал о боксерах и предстоящем бое 12 фактов, благодаря которым вы захотите узнать исход поединка.





1. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на ринге уже дважды. Первый бой в декабре 2018-го завершился вничью, во втором, в феврале 2020-го, Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом. Благодаря этой победе Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира среди супертяжеловесов.





2. В первом бою Тайсон Фьюри удивил всех, поднявшись после тяжелейшего нокдауна. Он упал в 12-м раунде после двух мощных ударов Уайлдера. Британец пришел в себя и поднялся на счет "девять". До сих пор никто не может понять, как ему это удалось. Не может объяснить и сам Тайсон, заявивший, что его "подняла рука бога". Уайлдер тоже был в шоке: "Понятия не имею, как Фьюри встал. Я был уверен, что вырубил его. Было видно, как его глаза закатились. Я реально подумал, что это конец".









3. Второй бой был прекращен досрочно в седьмом раунде – из угла Уайлдера выбросили на ринг полотенце. Деонтей заявил, что его тренер Марк Бреланд зря это сделал и что бой был остановлен из-за "слабого человека в команде". Стоит отметить, что в тот момент Уайлдер был зажат соперником в углу и уже не защищался от ударов Тайсона Фьюри. Так что тренер, как минимум, сохранил часть здоровья своему подопечному. Об этом сказал и Тайсон Фьюри: "Вместо того, чтобы увольнять тренера, ты должен был поднять ему зарплату. Потому что он спас тебе жизнь".













4. Тайсон Фьюри по происхождению – "ирландский путешественник". Это особая этническая группа, ведущая кочевой образ жизни. Также их называют "ирландскими цыганами". Именно поэтому прозвище Тайсона – "Цыганский король". По повадкам он вылитый Микки Цыган из фильма "большой куш" Гая Риччи.





5. Знаменитый Майк Тайсон подсказал Уайлдеру "рецепт победы" на третий бой. Он посоветовал Деонтею бросить все силы на то, чтобы победить нокаутом в первой половине боя и думать о том, чтобы сохранить их на все 12 раундов.





6. Деонтей Уайлдер обладает, пожалуй, самым сильным ударом среди действующих боксеров. До того, как его дорожка пересеклась с Тайсоном Фьюри, он провел 42 боя и во всех одержал победу, причем в 41 – нокаутом! До конца боя достоял только Берман Стиверн (хотя и проиграл). Но в повторном поединке Уайлдер отправил его в нокаут уже в первом раунде. Таким образом, из всех своих многочисленных соперников Уайлдер не смог нокаутировать только Тайсона Фьюри.





7. Тайсон Фьюри родился недоношенным и весил около полукилограмма. Глядя на его габариты сейчас (вес - около 130 кг) это сложно представить. Врачи опасались, что он не выживет. А назвали малыша в честь Майка Тайсона, так как его отец был большим фанатом "Железного Майка".





Фьюри – семья боксеров. Помимо самого Тайсона, боксом также занимались его отец, Джон "Цыган" Фьюри, и два дяди. Боксерами являются два родных брата чемпиона и два двоюродных. Страшно представить, как у них проходят семейные праздники!





8. Прозвище Уайлдера – "Бронзовый бомбардировщик". Он взял его в честь легендарного Джо Луиса по произвищу "Коричневый бомбардировщик". Джо Луис входит в ТОП-10 лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории.





9. Тайсон Фьюри уже становился чемпионом мира, причем по четырем версиям: WBO, WBA, IBF и IBO. Эти титулы он отобрал у Владимира Кличко, победив украинца по очкам в 2015 году. Правда, став чемпионом, Тайсон пустился во все тяжкие – пил, курил, принимал кокаин и разжирел до неприличия. Когда ему напомнили о защите титулов, он заявил, что у него депрессия и отдал пояса.





Загул (или депрессия?) продолжался 2 года, после чего Тайсон пришел в себя, сбросил вес и вернулся на ринг. И на сегодняшний день остается непобежденным чемпионом в супертяжелом весе (30 побед и 1 ничья в 31 бою). Чемпионские пояса, напомним, у него отобрал не соперник, а алкоголь и наркотики.









10. У Тайсона Фьюри есть редчайшее достижение: он едва не нокаутировал сам себя. На старте карьеры он пробил мощный апперкот себе в глаз. Соперник был так впечатлен, что на следующий раунд не вышел. Не так давно у Фьюри спросили, о самом сильном ударе, который он пропускал когда-либо. "Самый мощный удар? Мой апперкот со Свомби. Я заехал сам себе в глаз. Никто и никогда не попадал по мне больнее", - заявил Тайсон.













11. Пресс-конференция перед боем завершилась скандалом: не было Face off. Когда ведущая мероприятия Кейт Абдо объявила о начале этой церемонии (бойцы позируют перед журналистами, лицом к лицу и глядя в глаза друг другу), промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум начал громко кричать из зала: "Нет!!!" Растерялся даже сам боксер.









"Если бы они устроили Face off, то они начали бы толкать друг друга. А там не было никакой охраны! Была эта особа (Кейт Абдо), которая их подстрекала, она была предвзята в сторону Уайлдера. Кто бы их остановил?", - заявил позже Боб Арум. Стоит отметить, что организацией пресс-конференции занимался телеканал Fox, в то время, как Боб Арум сотрудничает с конкурирующим ESPN.





12. Фаворитом в предстоящем бою является Тайсон Фьюри. Букмекеры принимают на его победу ставки с коэффициентом 1,47, на победу Уайлдера – 3,6.